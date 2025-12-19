Sri Lanka : Trois hommes brûlent vif un éléphant sauvage, ils risquent la peine de mort

Au Sri Lanka, trois individus ont été arrêtés après avoir brûlé vif un éléphant. Leur geste inhumain a suscité une vague d’indignation.

La cruauté envers les animaux ne connaît aucune limite. Ce jeudi 18 décembre, trois hommes ont été interpellés au Sri Lanka. Ils sont accusés d’avoir mis le feu à un éléphant sauvage dans un village du nord du pays.

Un éléphant a été brûlé vif

Comme le rapportent plusieurs médias, les individus ont été arrêtés par les forces de l’ordre après la diffusion d’une vidéo insoutenable.

Sur ces images glaçantes, on voit les suspects en train de brûler vif le pachyderme sans défense. Selon les services chargés de la faune sauvage, l’animal a été blessé par balle avant d’être consommé par les flammes.

Crédit Photo : iStock

Dépêchés sur les lieux, des vétérinaires ont fait tout leur possible pour sauver le mammifère, en vain. L’éléphant, un mâle d’environ 2,75 mètres de haut et âgé d’une cinquantaine d’années, est mort des suites de ses blessures.

Les trois suspect emprisonnés

Selon les informations de nos confrères, les bourreaux de l’animal, âgés de 42 à 50 ans, ont été placés en détention dans le district d'Anuradhapura, dans le centre-nord du pays, à environ 200 km de Colombo. Les détenus resteront derrière les barreaux jusqu'au 24 décembre en attendant les résultats de l'enquête sur les faits.

La mise à mort de l’éléphant a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et dans le pays, où cet animal est considéré comme sacré dans la culture bouddhiste. Considéré en danger extinction, il est protégé par la loi.

Néanmoins, les fermiers et les villageois s’en prennent parfois aux éléphants qui ravagent les récoltes. Les braconnage représente aussi une menace. Les braconniers qui tuent un éléphant risquent la peine de mort.

Crédit Photo : iStock

Cependant, aucune exécution n’a eu lieu au Sri Lanka depuis 1976 et la peine de mort est automatiquement commuée en réclusion à perpétuité.

En cas de condamnation, les trois prisonniers encourent donc un emprisonnement à vie.

Les conflits entre humains et éléphants ont coûté la vie à environ 400 éléphants et 200 personnes par an au cours des cinq dernières années. Un triste constat qui fait froid dans le dos.

Crédit Photo : Getty Images