Cet étrange animal à l'apparence terrifiante peut vivre jusqu'à... 400 ans

Dans les profondeurs marines se trouvent de nombreuses espèces méconnues dont l’apparence nous donne de gros frissons. C’est le cas de ce poisson qui peut vivre jusqu’à 400 ans.

Il s’agit de l’espèce vertébrée qui a la plus longue espérance de vie, traversant les siècles. Pourtant, il reste un animal mystérieux qui intrigue toujours autant les scientifiques. Le poisson en question est un requin très méconnu : le requin du Groenland, dont le nom scientifique est Somniosus microcephalus.

Rassurez-vous, il habite particulièrement dans les eaux polaires de l’Arctique dont vous n’aurez normalement aucune chance de le croiser un jour. En moyenne, le requin du Groenland peut dépasser les sept mètres et son espérance de vie moyenne est estimée à 270 ans, mais certains spécimens peuvent vivre jusqu’à 400 ans.

Il navigue dans les profondeurs abyssales et frigides de l’Arctique, étant le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire dans son environnement. Avec le grand requin blanc, il est l’un des plus grands poissons carnivores.

Crédit photo : iStock

Mais à quoi est dûe sa longévité exceptionnelle ? Selon les scientifiques, le métabolisme du requin très lent, couplé à son comportement léthargique dans les eaux glaciales, est la meilleure des explications.

Une apparence terrifiante et une chair toxique

Sa vie est émaillée de combats et de luttes dans un milieu hostile. Ainsi, il n’est pas rare d’apercevoir de nombreuses balafres et cicatrices sur sa peau, rendant son apparence encore plus terrifiante. Autre particularité, le requin du Groenland est considéré comme le requin le plus toxique au monde en raison des grandes quantités de toxines et d’urée qui sont présentes dans sa chair.

Malgré son statut de superprédateur, il n’est pas à l’abri de la nuisance de quelques créatures désagréables, dont des parasites oculaires particulièrement glauques. En effet, ces parasites sont des petites bêtes bioluminescentes qui s’accrochent aux cornées du requin, le rendant quasiment aveugle. Bien heureusement pour lui, il n’a pas besoin de sa vision pour chasser.

Crédit photo : iStock

Chaque année, on estime qu’environ 1 000 à 3 000 requins du Groenland sont capturés par les navires de pêche, volontairement ou non. Il est notamment consommé en Islande, malgré le goût peu attirant de sa chair qui nécessite une préparation méticuleuse pour être comestible. En raison de la surpêche et des changements climatiques, ce poisson est considéré comme une espèce vulnérable par l’Union Internationale pour la conservation de la nature.