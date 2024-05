Cet incroyable animal est impossible à attraper grâce à sa compétence unique au monde

Les animaux ont tous des qualités qui leur permettent de survivre dans la nature et d’échapper à leurs prédateurs. Mais connaissez-vous celle du ratel, ce petit animal qui ressemble au blaireau ?

Les animaux sont tous différents et plus étonnants les uns que les autres. Au fil du temps, les espèces ont évolué et les animaux ont su s’adapter à leur environnement. Pour se défendre, ils ont développé des compétences spéciales qui leur permettent de survivre face à leurs prédateurs. Mais une espèce en particulier se distingue dans le règne animal.

Il s’agit du ratel, un petit animal qui ressemble à un blaireau. Originaire d’Afrique, de la péninsule arabique et de l’Asie du Sud, le ratel mesure à peine 75 centimètres de long et une trentaine de centimètres de haut. Très léger, il pèse entre 10 et 15 kilos, mais ne vous fiez pas à son apparence : il s’agit d’un animal extrêmement dangereux.

Le ratel court en arrière

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le ratel est l’animal le plus agressif au monde. Il se nourrit principalement de termites, lézards, scorpions, rongeurs, serpents et vers de terre. Il n’a pas peur de s’attaquer à des animaux plus gros que lui comme les lièvres, les gnous, les hyènes, les lions et les guépards. Le ratel raffole aussi du miel et peut facilement détruire les ruches avec ses grandes griffes.

Crédit photo : iStock

Mais si le ratel est unique au monde, c’est grâce à sa particularité exceptionnelle : il est capable de courir en arrière ! Ainsi, il est très difficile à attraper, y compris par les plus grands prédateurs, car il esquive très facilement les attaques. Un comportement atypique appelé “la danse du ratel”.

Très rapide et endurant, le ratel possède une peau très épaisse et une carapace qui le rend résistant aux piqûres d’insectes et aux morsures de serpent. En plus d’être un formidable attaquant, le ratel peut donc très bien se défendre et est un animal redoutable.