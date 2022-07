Voici Choupette, une chatte au parcours extraordinaire qui se balade sur la tête de son maître

Sa bouille ne vous dit peut-être rien, mais la chatte Choupette avait l’habitude de parcourir la France sur la tête de son maître. L’objectif ? Rendre visite aux résidents de maisons de retraite. Aujourd’hui, la boule de poils s’apprête à tirer sa révérence.

L’histoire de Choupette a débuté le 17 juin 2012, lorsque sa route a croisé celle de Joseph Zappia. Ce jour-là, cet habitant de Joeuf (Meurthe-et-Moselle) a découvert un minuscule chaton abandonné et mal en point dans sa rue.

Crédit Photo : Joseph Zappia

« Je l'ai tout de suite emmenée chez le vétérinaire, où elle a pu recevoir des soins. Je suis certain que, si elle a été abandonnée, c'est en raison de son état. Ses propriétaires ne voulaient pas payer », avait expliqué expliqué à l’époque le jeune homme à Lorraine Actu.

La chatte et son maître apportent du réconfort aux personnes âgées

Une fois cette étape terminée, Joseph a décidé de recueillir le matou au pelage blanc sous son toit. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers étaient faits pour s’entendre.

En effet, la boule de poils - baptisée Choupette - et son maître forment un duo inséparable. Très vite, le félin a pris l’habitude de monter sur le crâne de son propriétaire. Un charmant tableau qui a apporté une bouffée de bonheur aux résidents de maisons de retraite de la région.

Crédit Photo : Joseph Zappia

En 2018, le quadrupède et Joseph ont commencé à rendre visite aux personnes âgées pour leur apporter du réconfort. Sans surprise, les visites de Choupette étaient très appréciées par les résidents. Il faut dire que la chatte est dotée d’une personnalité lumineuse et attachante.

«Quand une visite de Choupette est prévue, les résidents sont vraiment enjoués. Il arrive parfois même que certains pleurent au moment des au revoir», avait expliqué Joseph au site d’information. Vous l’aurez compris, le quadrupède est une vraie célébrité locale.

Crédit Photo : Joseph Zappia / Lorraine Actu

Choupette prend sa retraite

De son côté, le Meurthois est soucieux du bien-être de son animal de compagnie. Ainsi, il a fait le choix de laisser Choupette profiter de ses vieux jours. Après quatre ans d’aventure, la chatte blanche s’apprête donc à tirer sa révérence.

Crédit Photo : Joseph Zappia

« À l'époque, quand il faisait beau, elle se mettait devant la porte et miaulait pour sortir. Maintenant, lorsque je lui propose de faire une balade, elle monte dans sa chambre et râle. Elle est fatiguée et a besoin de tranquillité. Je respecte son choix », a confié le propriétaire.

Comme le rapportent nos confrères de Woopets, la boule de poils se reposera désormais à la maison.