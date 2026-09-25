Cette chienne bouledogue se jette sur un ours pour défendre son maître et meurt de ses blessures

Aux États-Unis, un couple pleure la disparition de son bouledogue français, mort en protégeant ses maîtres d’une attaque d’ours.

Cassie, une chienne de race bouledogue français, est morte après s’être interposée entre son maître et un ours dans le nord de la Californie. Ses propriétaires, Jeff et Mallory Wilson, ont eux aussi été blessés au cours de cette attaque survenue à leur domicile, le samedi 19 septembre 2026.

Âgée de sept ans, la chienne a succombé à ses blessures deux jours plus tard, le 21 septembre, rapporte People dans un article publié le 24 septembre. Bouleversés par sa disparition, ses maîtres estiment que son intervention a contribué à leur sauver la vie.

Une chienne s’interpose face à l’ours

Le couple vit dans une zone rurale du comté de Trinity. Selon le récit de leur amie Marika Judi Graham au San Francisco Chronicle, l’attaque s’est produite vers 4 heures du matin, après que Cassie a réveillé Jeff en aboyant.

Dans son témoignage à KRON4, reproduit par AOL, Mallory explique que son mari a suivi leur chienne dehors avant d’être attaqué par un ours. Cassie s’est alors immédiatement placée entre Jeff et l’animal. Le récit de leur proche précise que l’ours noir avait fait tomber Jeff et lui infligeait des morsures et des griffures.

Crédit Photo : GoFundMe

Réveillée par les cris, Mallory s’est précipitée à l’extérieur. D’après le témoignage recueilli par le San Francisco Chronicle, elle a découvert son époux blessé au sol et l’ours tenant Cassie dans sa gueule. Elle a frappé l’animal avec un meuble de jardin pour tenter de libérer sa chienne.

L’ours s’est alors retourné contre elle, la faisant tomber et la blessant notamment à la tête, avant de quitter les lieux. Auprès de KRON4, Mallory décrit une scène si rapide qu’elle a été attaquée avant que la famille ait eu le temps de comprendre ce qui se passait.

Des soins d’urgence pour le couple et Cassie

Jeff a été transporté à l’hôpital. Selon les informations rapportées par People, il souffrait de deux côtes cassées ainsi que de morsures et de griffures, et a reçu treize agrafes. Mallory a, de son côté, été blessée à la tête, au visage et à la main.

Malgré ses blessures, elle est d’abord restée sur la propriété afin de faire évacuer les personnes qui y séjournaient et de rechercher Cassie, relate le San Francisco Chronicle. Le couple accueille en effet des voyageurs dans le cadre de son activité professionnelle. La chienne a finalement été retrouvée dans le jardin.

Crédit Photo : GoFundMe

Cassie a été conduite dans une clinique vétérinaire d’urgence située à environ une heure de route. Mallory a également reçu des soins : des points de suture ont été nécessaires et un scanner a révélé des blessures au niveau du cou, selon les informations reprises par People.

La prise en charge vétérinaire n’a malheureusement pas permis de sauver Cassie. La collecte organisée pour ses propriétaires indique qu’elle est morte deux jours après l’attaque. Dans leur témoignage publié par KRON4 le 24 septembre, Jeff et Mallory précisent être rentrés chez eux après avoir reçu des soins hospitaliers et poursuivre leur convalescence.

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Une famille endeuillée et une activité interrompue

Auprès de KRON4, Mallory rappelle que Cassie était avant tout une chienne de compagnie, habituée à vivre à l’intérieur et à se blottir sur leurs genoux, pas un chien de garde. Elle la décrit comme affectueuse, drôle, têtue et profondément attachée à eux. Le couple dit souffrir de l’avoir vue devoir se battre pour sa vie.

À cette perte s’ajoutent les conséquences matérielles de l’attaque. Rachel Moscon, une amie de Mallory depuis vingt ans, a lancé une cagnotte GoFundMe le 22 septembre. Elle explique que les Wilson ont dû annuler des réservations pendant leur rétablissement et leur coopération avec l’enquête sur l’attaque.

Travailleurs indépendants, ils subissent ainsi une interruption de revenus, selon l’organisatrice. Les dons doivent contribuer aux dépenses médicales et vétérinaires, aux déplacements pour les soins, aux réparations et aux frais de vie pendant l’arrêt de leur activité. Lors de notre consultation du 25 septembre 2026, la page affichait 11 645 dollars récoltés pour un objectif de 16 000 dollars, un montant susceptible d’évoluer.

Dans leur déclaration à KRON4, les Wilson tiennent aussi à expliquer leur attachement à la nature et aux animaux sauvages avec lesquels ils partagent leur environnement. Malgré leur deuil, ils ne souhaitent pas que leur histoire alimente la peur ou la haine de la faune. Ils distinguent ainsi leur douleur après la mort de Cassie du respect qu’ils continuent à porter aux animaux de la région.

Source : Collecte organisée par Rachel Moscon sur GoFundMe