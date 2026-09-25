Emporté sur 5 km sur une rivière, un bébé éléphant secouru par des pêcheurs retrouve sa maman

En Inde, un bébé éléphant emporté par de forts courants dans une rivière a été sauvé par des pêcheurs et a retrouvé sa maman dans une scène bouleversante.

Des images qui donnent le sourire.

Une éléphante et son petit, séparés par les forts courants d’une rivière, ont été réunis grâce à des pêcheurs en Inde. Sans surprise, les retrouvailles n’ont pas manqué d’attendrir la Toile.

Des pêcheurs sauvent un bébé éléphant piégé dans une rivière

Comme le rapporte People, cinq pêcheurs ont aperçu l’éléphanteau en difficulté dans les eaux de la rivière Teesta, au Bengale-Occidental, lundi 21 septembre.

Face à cette situation, les hommes ont alerté les agents de l’Indian Forest Service (IFS) afin d’obtenir de l’aide.

En attendant leur arrivée, ils ont décidé de secourir eux-mêmes le petit pachyderme en le hissant à bord de leur bateau. Trois d’entre eux ont ensuite nagé aux côtés de l’embarcation qui transportait le jeune animal.

De leur côté, les agents du département des forêts ont recherché la mère de l’éléphanteau et l’ont retrouvée plusieurs kilomètres en amont. Au total, il a fallu près de deux heures pour réunir le petit avec sa mère.

A newborn elephant calf was swept nearly 5 km downstream by Teesta’s strong currents.

Our Forest team, with help of local fishermen, rescued the drowning calf and reunited it with its mother.

A beautiful story of rescue and reunion. 🐘#elephant #wildlife #IFS #forest #teesta pic.twitter.com/rvq7fpyMd2 — Mudit Kumar Verma IFS (@MuditKVerma) September 21, 2026

L’éléphanteau réuni avec sa maman

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mobilisation a permis d’éviter le pire. Et pour cause : le bébé éléphant est âgé de seulement quelques jours. Il était donc incapable de se débrouiller seul.

Lors des retrouvailles avec sa maman, celle-ci l’a immédiatement accepté et a commencé à l’allaiter, avant que tous deux ne rejoignent le reste du troupeau.

Mudit Kumar Verma, un agent de l’IFS, a expliqué sur X que l’éléphanteau avait été emporté sur près de 5 kilomètres en aval en raison des forts courants de la rivière.

« Notre équipe du service des forêts, avec l’aide des pêcheurs locaux, a sauvé le petit éléphant de la noyade et l’a réuni avec sa mère. Une magnifique histoire de sauvetage et de retrouvailles », a-t-il écrit.

La suite après cette vidéo

Les internautes remercient les sauveteurs

Ce n’est pas tout. Mudit Kumar Verma a aussi partagé une vidéo de l’éléphanteau marchant aux côtés de sa mère après leurs retrouvailles. Cette séquence a beaucoup ému les internautes sur le réseau social.

Une personne a commenté :

« Magnifique ! ».

Une autre a ajouté :

« Je suis tellement heureuse que vous ayez sauvé le bébé ! Pauvre petit chou ».

Une troisième a indiqué :

« Que Dieu bénisse toute l’équipe qui a contribué à réunir l’éléphante et son petit ».

Tout est bien qui finit bien !