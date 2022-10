Cette chienne de thérapie a eu droit à son portrait dans l'album souvenir de l'école

Aux États-Unis, une chienne de thérapie a eu droit à son propre portrait dans l’album souvenir de l’école. Une première !

Meg, un adorable Golden Retriever, est devenu une véritable superstar à la Goshen Middle School, un collège américain situé dans l’État de l’Ohio. La raison ? La chienne de thérapie est le premier animal à avoir obtenu son propre portrait dans l’album souvenir de l’école.

Crédit Photo : megstagram_gms / Instagram

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la boule de poils a adoré prendre la pose devant l’objectif. En effet, Meg semble sourire sur les photographies. Vous l’aurez compris, le toutou a passé un excellent moment.

Une chienne de thérapie exceptionnelle

En tant que chienne thérapeute, Meg est spécialement formée pour fournir une assistance physique, sociale et émotionnelle aux personnes en difficulté, dans des environnements tels que les écoles, les hôpitaux ou encore les maisons de retraite.

Le Golden Retriever est devenu le premier chien de thérapie de la Goshen Middle School il y a presque deux ans. Lorsque le quadrupède n’est pas à l’école, il vit chez Nelly DeNu, l’un des professeurs de mathématiques de l’établissement. Et cette dernière ne tarit pas d’éloges à son égard :

«Meg peut calmer les élèves lorsqu’ils sont contrariés (…) Les enfants d’aujourd’hui ont besoin d’un peu plus d’attention et d’un peu plus de soutien, et nous avons trouvé cette ressource en Meg», a indiqué la jeune femme au site The Dodo.

Avant d’ajouter : «Elle sourit tout le temps, elle est super heureuse, super curieuse, et hautement qualifiée et formée». Le travail de la chienne consiste également à pacifier une pièce stressante.

Une chose est sûre, la présence de Meg a le pouvoir d’apaiser les collégiens et les membres du personnel. À la maison, ses activités préférées consistent à se promener, apprendre de nouveaux tours, faire les courses avec sa maîtresse et se blottir contre les chats de la maisonnée.