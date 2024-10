Cette race de chien est la plus intelligente au monde, selon une récente étude (ce n'est PLUS le Border Collie)

Quel est le chien le plus intelligent parmi toutes les races confondues ? Une nouvelle étude, réalisée par des chercheurs de l’université d’Helsinki, a donné son verdict.

Il existe de nombreuses races de chiens dans le monde et elles se différencient toutes par leurs qualités et leurs caractéristiques. Si certains chiens sont attentionnés et pantouflards, d’autres sont plus indépendants et sportifs. On distingue également les chiens de chasse, les chiens de garde et les chiens adaptés aux familles.

Crédit photo : iStock

Parmi les nombreuses races, certaines d'entre elles sont particulièrement intelligentes. Mais quel est le chien le plus futé ? Jusqu’à présent, le Border Collie était la race la plus réputée pour cette caractéristique. À la fois autonome et sensible, ce chien aime être stimulé. Mais selon une récente étude publiée dans la revue Nature Scientific Reports et rapportée par Linternaute, cette race a été détrônée par une autre. Voici laquelle.

Le chien le plus intelligent au monde

Pour mener cette étude, les chercheurs de l’université d’Helsinki ont travaillé pendant 6 ans en analysant 1002 chiens de 13 races différentes. Entre mars 2016 et février 2022, les chiens ont passé des épreuves cognitives et des tests comportementaux. Pour juger leur intelligence, les chercheurs ont analysé leurs capacités à saluer une nouvelle personne, récupérer un objet avec dextérité, comprendre et résoudre des énigmes. Ainsi, ils ont fait appel aux compétences sociales, aux réflexes, à l’agilité et à la réflexion des chiens.

Crédit photo : iStock

D’après les résultats de l’étude, les chiens les plus intelligents sont les bergers belges Malinois. Cette race est principalement connue pour le rôle qu’elle occupe au sein de la police puisque ces chiens aident les forces de l’ordre à rechercher des personnes disparues, mais aussi à localiser de la drogue et des explosifs dans des situations stressantes.

“La plupart des races avaient leurs propres forces et faiblesses. Par exemple, le Labrador Retriever était très bon pour lire les gestes huamins, mais pas si bon pour résoudre les problèmes spatiaux. Certaines races, comme le chien de berger Shetland, ont obtenu des scores assez uniformes dans presque tous les tests”, a expliqué Saara Junttila, doctorante en cognition canine et co-auteur de l’étude, au Chasseur Français.

Le Malinois est donc un chien très actif et attentif aux gestes de son maître. En plus d'être sociable et affectueux, il ne panique pas dans une situation périlleuse, reste concentré, est très agile et rapide. En deuxième position du classement, on retrouve le Border Collie, suivi du Labrador Retriever, du Golden Retriever, de l’Hovawart, du Chien d’eau espagnol et du berger des Shetland.