Cette vidéo incroyable montre un chien dire “maman” pour avoir de la nourriture

Dans une vidéo devenue virale, une mère de famille a partagé une scène inédite avec son chien qui l’a appelée “maman” pour avoir de la nourriture.

Malgré des siècles de domestication, les chiens arrivent toujours à nous surprendre dans le bon sens du terme. Leur loyauté inébranlable n’est plus à prouver mais leur évolution continue à travers leurs façons de s’adapter à nos façons de communiquer.

Ils comprennent bien plus de choses que l’on ne pense, et quand il s’agit de nourriture, vous vous doutez bien qu’ils ont appris tous nos codes et connaissent toutes les ficelles. Quitte à faire de l’ombre… aux bébés !

C’est le cas de ce berger australien qui a stupéfait tout son monde en se mettant… à parler. Sur la vidéo, qui a été vue 14 millions de fois, on voit une mère de famille, assise sur son canapé, en train d’essayer de nourrir son bébé, en lui demandant de dire “maman”.

Si le bébé reste lui-même et n’a aucune réaction, le chien à ses côtés a clairement une envie gastronomique et il fait tout pour avoir sa bouchée.

Un chien qui sait parler

Très attentif à sa maîtresse, il tente le tout pour le tout pour attirer son attention. Face au silence du bébé, le berger australien se manifeste par tous les moyens. Il aboie un petit peu, il ouvre la bouche, tire la langue… en vain !

Puis enfin, il se met… à parler ! En prononçant distinctement “maman”, sous les yeux interloqués de sa maîtresse qui rigole aux éclats. De son côté, le bébé ne semble pas très content de s’être fait damer le pion par le chien, en lui donnant une petite tape que l’on qualifiera d’affectueuse.

Malgré son exploit, le chien n’a pas eu le droit de goûter à la nourriture qui siégeait dans le creux de la fourchette. Inutile de rappeler que la nourriture humaine ne doit pas être donnée aux animaux domestiques car elle ne leur est pas adaptée et peut être dangereuse pour leur santé !