Un chien renversé par une voiture et incapable de bouger, 4 autres chiens bloquent la circulation pour le protéger

Cette histoire venue tout droit de Chine nous rappelle que les chiens sont des animaux courageux et fidèles, même envers leurs propres congénères.

Cela n’aura échappé à personne : nos amis les chiens sont connus pour leur instinct protecteur envers leurs maîtres. Toutefois, certaines bêtes n’hésitent pas l’utiliser pour protéger leurs congénères.

C’est en tout cas ce qu’il s’est passé en 2018 en Chine, et plus précisément à Lanzhou. Alors qu’ils traversaient une route très fréquentée, quatre chiens errants ont bloqué la circulation pour une raison bien précise.

Crédit Photo : iStock

En effet, les toutous ont formé un barrage pour protéger leur ami chien qui était incapable de bouger. À l’époque, cette scène avait été capturée en vidéo par un passant. Selon ses dires, le quadrupède a été renversé par une voiture après un accident. Résultat : il est resté allongé sur le sol.

Les chiens se serrent les pattes pour sauver leur ami

Malgré le danger, les quatre chiens se sont précipités sur la route pour la bloquer et protéger leur camarade blessé. Sans réelle surprise, la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, est rapidement devenue virale.

Il faut dire que les images nous rappellent que les chiens sont des êtres exceptionnels. Dans les commentaires, les utilisateurs ont salué le courage des quadrupèdes, comme le démontre cette salve de commentaires :

«Ils ont vraiment le coeur en or», «De si belles créatures loyales. J'aimerais pouvoir les aider», «Je dis toujours que les chiens auraient dû être l'espèce dominante sur cette planète à la place des humains ! Ils sont plus intelligents, plus passionnés et se traitent avec dignité», peut-on lire parmi les réactions.

Toutefois, certains internautes ont pointé du doigt le comportement des passants et autres témoins de la scène. Ils les accusent de ne pas avoir porté secours aux animaux en danger. Depuis, nous ignorons ce que sont devenus les chiens. On espère que ces derniers ont survécu et sont en bonne santé !