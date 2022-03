Ce retraité fait quotidiennement sa sieste avec les chiens du voisinage, dont il est très proche

Lorsque Catey Hall prend des nouvelles de son père, il n'est pas rare de le trouver en train de faire une sieste sur le canapé. Mais le père de Hall ne dort jamais seul. En effet, il est souvent rejoint par les chiens du voisinage pour ce moment de repos et de complicité.

Crédit : Catey Hall

« Papa voit, joue et fait la sieste avec un ou plusieurs de ces chiens tous les jours. Ils accourent quand ils voient sa voiture et le suivent à l'intérieur » a expliqué Catey Hall à nos confrères américains de The Dodo. Son père, Lon Watson, a toujours aimé les chiens et travaille avec l’association locale Pound on the Hill, qui gère un refuge, et pour laquelle il s'assure que chaque animal reçoit l'aide dont il a besoin.

Catey hall ajoute : « d’aussi loin que je me souvienne, mon père a sauvé des chiens errants. En grandissant, nous avons toujours eu un chien. Mais il y avait toujours de la place pour un chien errant dans le besoin. Maintenant qu'il vit seul avec sa femme, il y a de la place pour plusieurs. Ils travaillent avec les sauveteurs de la région pour trouver des foyers pour les chiens dans le besoin. Cependant, tous ne sont pas relogés et certains restent avec lui pour toujours. »

Lon Watson a quatre chiens résidents à la maison, que lui et sa femme ont tous sauvés et réhabilités. Mais cela ne l’empêche pas de laisser sa porte ouverte dans le but de recevoir quotidiennement la visite de Hooch, Fluffer-Nutter et Rosie, d’autres chiens qui vivent tous à proximité et qui surtout entretiennent un lien spécial avec lui. Ces derniers attendent parfois de longues heures avant que Lon Watson rentre chez lui et sont finalement heureux de passer moment en sa compagnie.

Crédit : Catey Hall

Une très forte complicité avec les chiens

« La maison de mes parents est située en plein cœur de l'Alabama semi-rural, aux États-Unis. Les habitations sont assez éloignées de la route, ce qui permet aux chiens de passer d'une maison à l'autre en toute sécurité. Ils peuvent généralement entendre le camion de mon père arriver et vont le rencontrer dans l'allée » a confié Catey Hall. Les voisins de Lon Watson ne semblent pas être dérangés par cette habitude et sont même plutôt contents de constater que leurs chiens sont épanouis et trouvent dans leur relation avec Lon Watson une présence rassurante. Et pour cause, il faut dire que ce retraité semble avoir un véritable don pour créer une complicité avec les chiens qu'il rencontre.

Crédit : Catey Hall

Crédit : Catey Hall

Crédit : Catey Hall

Touchant, n’est-ce pas ?