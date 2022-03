6 races de chiens les plus intelligentes

Après les races de chiens les plus chères au monde, la rédaction a décidé de s’intéresser aux races de chiens les plus intelligentes. Le classement risque de vous surprendre !

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Et cela fait des milliers d’années que cette relation dure. Depuis la nuit des temps, nos amis les canidés sont un précieux soutien pour les humains. Il faut dire que les boules de poils sont des bêtes intelligentes et sociables.

À voir aussi

Entre les chiens policiers, les chiens de chasse, les chiens d’aveugle, les chiens de sauvetage ou encore les chiens de berger, leurs maîtres savent qu’ils peuvent compter sur eux. Vous l’ignorez peut-être, mais certaines races sont plus intelligentes que d’autres. La raison ? Leur capacité d’apprentissage plus développée.

Sans plus tarder, découvrez ci-dessus notre classement :

Le Border Collie

Photographie d'un border Collie. Crédit Photo : Pixabay

La palme du chien le plus intelligent est attribuée au Border Collie. Il faut dire que ce toutou a la capacité d’apprendre et d’exécuter des tours difficiles en un temps record. Ce quadrupède se distingue également dans les concours d’agility, où il rafle toujours la première place.

Autrefois chien de troupeau, le Border Collie a besoin de se dégourdir les pattes plusieurs fois par jour. Mais ce n’est pas tout ! doit être stimulé mentalement via des jeux d’intelligence. Vous l’aurez compris, cette boule de poils ne supporte pas l’ennui !

Le Golden Retriever

Photographie d'un Golden retriever. Crédit Photo : Pixabay

C’est bien connu : le Golden Retriever fait partie des races de chiens préférées des Français. Cette énorme peluche est un cocktail de tendresse et de gentillesse. Outre ces deux qualités, ce toutou est également réputé pour son intelligence et docilité. Doté d’un caractère exceptionnel, le Golden Retriever est utilisé comme chien d’aveugle, un rôle dans lequel il excelle.

À la maison, le Goldie est un excellent compagnon pour toute la famille. Il fait preuve de douceur envers ses maîtres et les enfants. Sensible, il se plie en quatre pour tous les membres de la maisonnée. Excellent nageur, le Golden Retriever adore sauter dans l’eau. Il aime également se dépenser et explorer le monde qui l’entoure lors de longues balades.

Le Caniche

Photographie d'un caniche, race très appreciée en France. Crédit Photo : Pixabay

Facile à éduquer, le Caniche est souvent utilisé dans les cirques et autres spectacles. En d’autres termes, cette boule de poils est capable d’apprendre des tours et des exercices complexes. Cette race de chien comprend également une centaine de mots.

Hyperactif, le Caniche a de l’énergie à revendre, et ses maîtres ne doivent pas négliger les promenades quotidiennes. Enfin, ce dernier est un excellent chien d’alarme qui sait repérer les situations anormales. Attention, ce toutou supporte mal la solitude ! S’il est laissé seul trop longtemps, il risque de déprimer et de perdre son étincelle.

Le Rottweiler

Photographie de trois rottweiler. Crédit Photo : Pixabay

Avant toute chose, il faut savoir que le Rottweiler à la catégorie 2 des chiens dits dangereux. Malheureusement, ce toutou jouit d’une mauvaise réputation en raison de son physique imposant et de son côté dominant. Mais ce colosse est en réalité un géant au cœur d’or.

Doté d’une grande intelligence, le Rottweiler est utilisé comme chien de garde et de défense. Malgré ses mensurations gargantuesques et sa mâchoire puissante, cette boule de poils fait preuve de douceur envers les enfants. Elle n’hésitera pas à vous protéger.

Chiot, il doit faire l’objet d’une éducation ferme et ludique, et ses bons résultats doivent être récompensés. Ce quadrupède possède aussi un odorat puissant. C’est pour cette raison que le Rottweiler est utilisé comme chien de recherche.

Le Berger des Shetland

Photographie d'un berger des shetland. Crédit Photo : Pixabay

Curieux, intelligent, gentil, vif… Le Berger des Shetland possède un nombre incalculable de qualités. Malgré son caractère têtu, il est facile à dresser. Ce chien de troupeau est le champion des sports canins, notamment les concours d’agility et d’obéissance canine. Sans surprise, il assimile et reproduit de nombreux tours.

Le Berger des Shetland est également un chien sensible qui s’attache vite à ses maîtres. En revanche, il se montre méfiant à l’égard des étrangers, mais il ne montre jamais les crocs. Son hobby préféré ? Jouer avec les enfants. À l’instar du Border Collie, il a besoin d’être stimulé sur le plan physique et mental.

Le Schnauzer nain

Photographie d'un schnauzer nain. Crédit Photo : Pixabay

À la sixième place du classement, nous trouvons le Schnauzer nain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce chien de petite taille mérite sa place. En effet, ce toutou est doué pour apprendre, et ses aptitudes sont assez remarquables. Il déploie aussi ses talents lors des concours d’agility.

Cette boule de poils est un véritable rayon de soleil qui illumine le quotidien de ses maîtres. Très attaché à son maître, le Schnauzer nain adore rester près de lui. Il est aussi une excellente nounou pour les enfants. Il n’hésite pas à jouer avec eux. Malgré sa petite taille, ce compagnon à quatre pattes aboie pour défendre son territoire et sa famille de cœur.