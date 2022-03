Cette vidéo d'un chien devenant un chat fait tourner la tête des internautes

Il y a une mode sur les réseaux sociaux qui n’est pas prête de s’arrêter. Les illusions d’optique font sans cesse les beaux jours des internautes qui partagent des images difficilement déchiffrables au premier abord. L’une d’entre elles, concernant un chat et un chien, a pris tout le monde de court.

Image d'illustration. Crédit : JACLOU-DL/ Pixabay

Nous vous proposons souvent, à Démotivateur, des illusions d’optique qui font le buzz sur internet. Les réseaux sociaux en particulier en sont friands. Depuis quelques jours, une courte vidéo de 12 secondes fait tourner la tête des internautes qui essaient de comprendre le pourquoi du comment.

Diffusée par un utilisateur de TikTok, la vidéo qui intrigue les internautes a connu un succès rapide sur le forum Reddit, avec pas moins de 35 000 visionnages. Regardez-là pour comprendre les interrogations qui se posent.

Un chien qui devient un chat

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus, on voit ce qui ressemble à la tête d’un chien. Une tête blanche et un museau noir. Mais la seconde suivante, lorsque l’animal bouge, on découvre avec étonnement qu’il s’agit en réalité… d’un chat.

Alors que la personne qui filme la scène, croit elle aussi observer un chien, se met à siffler, on découvre en fait la tête du chat dont le dos ressemble trait pour trait à ce que notre cerveau prenait pour la tête d’un chien.

Il s’agit d’un parfait exemple de la capacité de notre cerveau à interpréter des images pour les rationaliser. En termes d’illusions d’optique sur les réseaux sociaux, celle-ci fait sans doute partie des plus réussies.