« Plan Bêêê » : Leroy Merlin envoie des moutons chez vous pour tondre la pelouse

Pour proposer une alternative à l’interdiction de tondre entre 12h et 16h dans certains départements français, Leroy Merlin lance un nouveau service de tonte de pelouse avec des moutons.

C’est parti pour le “plan Bêêê” ! Tel est le nom du service proposé par l’enseigne Leroy Merlin, en partenariat avec Greensheep, une société spécialisée dans l’entretien des espaces verts par des animaux.

Depuis le début du mois de juin, les habitants de plusieurs départements français sont sous le coup d’une interdiction de tondre leur pelouse entre 12h et 16h. Ainsi, l’entreprise de bricolage propose un service de tonte beaucoup plus naturel et moins bruyant, mettant des moutons à disposition des habitants.

En plus de limiter les risques dus à l’utilisation des machines durant les fortes chaleurs, ce service d'éco-pâturage permet donc de réduire les nuisances sonores et la pollution émise par les tondeuses.

Crédit photo : iStock

Comment avoir recours à ce service ? En pratique, le partenaire GreenSheep vient d’abord effectuer une étude de faisabilité sur votre terrain, une étape gratuite qui lui permet ensuite de réaliser un devis détaillé et adapté à votre jardin.

Des moutons pour tondre votre pelouse

Par la suite, un berger dédié installe ses moutons, et peut même se charger d’installer un abri, un abreuvoir et une clôture. Ce berger s’occupera alors de surveiller ses moutons, leur santé mais aussi le bon déroulement de la tonte de la pelouse.

Pour Leroy Merlin, cette initiative tend à rendre le développement durable concret et désirable pour chacun comme l’a expliqué Florent Quelquejay, directeur Marché Jardin chez Leroy Merlin, dans un communiqué :

“En proposant l'éco pâturage aux particuliers, on remet la nature au coeur du quotidien”

Crédit photo : iStock

Cependant, il est important de préciser qu’avec des moutons, la tonte sera plus lente et aussi moins uniforme qu’avec une tondeuse électrique. Enfin, en termes de coût, si chaque devis sera différent selon les jardins, Leroy Merlin indique un tarif de 230 euros par mois. Selon Greensheep, ce service serait 25% moins cher que celui d’une tonte mécanique mais, encore une fois, tout dépend de la taille de votre jardin. Pour d’autres, le recours à un jardinier professionnel pourrait être moins coûteux.