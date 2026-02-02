Bien nourrir son chat est plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, certaines pratiques peuvent causer des problèmes de santé tels que des carences alimentaires, de l'obésité, des troubles urinaires, etc. Voici les erreurs à éviter absolument.

Alimentation du chat : ce qu'il faut éviter

Nourrir son chat avec une alimentation adaptée permet de le garder en bonne santé et de lui assurer une longue vie. Il faut donc ne pas tomber dans les pièges suivants.

Ne pas tenir compte de ses besoins spécifiques

On est souvent tenté de donner des restes de table (bout de jambon, morceau de fromage...) à son chat. Ce n'est pourtant pas une bonne idée, car ce que nous mangeons est le plus souvent trop salé, trop épicé ou trop sucré pour nos petits félins. Certains aliments sont même toxiques. C'est le cas, par exemple, du chocolat, de l'oignon, du raisin ou de l'ail. De plus, les restes ne conviennent pas à leur métabolisme et, à la longue, ils peuvent causer du surpoids ainsi que des problèmes rénaux, hépatiques ou pancréatiques.

Les friandises industrielles peuvent être utilisées dans une démarche éducative ou pour renforcer les liens avec un animal. Toutefois, il faut éviter les excès, car elles sont riches en sucre, en graisses saturées et en additifs controversés. Elles sont également caloriques et peuvent favoriser le surpoids si elles sont consommées en trop grandes quantités.

Pour bien nourrir son chat, il faut donc opter pour des aliments de qualité et adaptés à ses besoins en termes d'âge, de poids et d'état de santé. Ultra Premium Direct propose un large choix de croquettes pour chats présentant un excellent rapport qualité-prix. On trouve ainsi des produits mis au point pour les chatons, les chats adultes et séniors, les chats stérilisés, les chats actifs ou d'extérieur... Certaines croquettes ciblent même spécifiquement des problèmes tels que le surpoids ou les troubles urinaires. Les produits sont formulés au maximum à partir d'ingrédients naturels et ne contiennent pas de céréales afin d'assurer une alimentation saine et équilibrée à tous les chats.

Lui faire boire du lait de vache

Penser que le lait de vache est adapté aux chats est une erreur malheureusement très courante. Pourtant, la plupart d'entre eux ne tolèrent pas le lactose, ce qui cause des ballonnements, des diarrhées et parfois même des vomissements. Si l'on souhaite leur donner du lait, il existe des produits spécifiques qui ne contiennent pas de lactose.

Changer de marque d'aliment trop brusquement

Lorsque l'on change de marque de croquettes ou de pâtée pour chat, il est important de ne pas le faire brusquement. Il est en effet préférable de mettre en place une transition de 7 à 10 jours durant laquelle on mélange progressivement le nouvel aliment avec l'ancien. De cette façon, on permet à la flore digestive de s'adapter et on évite le risque de vomissements et de diarrhées.

Lui donner des croquettes pour chien

Les croquettes pour chien ne sont pas adaptées aux chats. Ces derniers sont strictement carnivores et doivent consommer des protéines animales en quantités élevées ainsi que de la taurine, de l’acide arachidonique et de la vitamine A préformée. Les aliments pour chien ne leur conviennent donc pas et peuvent provoquer de graves carences.

Le suralimenter

Donner trop de pâtée, de croquettes, de friandises ou de restes de nourriture à son chat peut le rendre obèse et causer des problèmes de diabète, d'arthrose ou cardiaques. Il est ainsi important de respecter les doses tout en les adaptant à l'âge, au poids et au niveau d'activité de l'animal.

Négliger son hydratation

Contrairement aux chiens, les chats boivent naturellement peu. De ce fait, il faut les stimuler pour que leurs apports en eau soient suffisamment importants et qu'ils ne souffrent pas d'infections urinaires ou de cristaux. Pour cela, il est possible :

De disséminer plusieurs gamelles d'eau dans la maison ;

dans la maison ; d' utiliser une fontaine à eau afin de les stimuler ;

afin de les stimuler ; d'incorporer de la pâtée, riche en eau, dans leur alimentation.

Il est également primordial de consulter un vétérinaire si le chat semble uriner plus ou moins souvent que d'habitude.

Pourquoi nourrir son chat avec les produits proposés par Ultra Premium Direct ?

Ultra Premium Direct est une marque française qui propose des produits d'alimentation pour les chats et les chiens de qualité et qui se rapprochent au maximum de leur régime alimentaire naturel. Les recettes sont variées, complètes et équilibrées, elles ne contiennent pas de céréales (ou très peu) et font la part belle aux ingrédients naturels. De plus, les prix sont particulièrement attractifs, car il n'y a pas d'intermédiaires. Enfin, la livraison se fait en 24 à 48 heures après la finalisation de la commande.

La marque est très engagée pour la cause animale. Elle distribue ainsi depuis 10 ans des repas dans les refuges afin de permettre aux chats et aux chiens de bénéficier d'une alimentation optimale en attendant de trouver une famille. En 2024, une fondation a d'ailleurs été créée pour soutenir ses projets au niveau local et national, et renforcer son soutien aux associations en France et à l'étranger.