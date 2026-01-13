Alerte job de rêve : une association propose de vivre sur une île paradisiaque, à condition de s'occuper de... chats errants

Une association offre le logement à des volontaires qui se portent garants pour venir en aide aux nombreux chats errants de cette île grecque.

L’île grecque de Syros propose un logement gratuit à des volontaires. À condition que ces derniers respectent quelques règles. Car cette île des Cyclades abrite en réalité « 3 000 chats errants », précise le Daily Mail. Depuis les années 1990, l’association Syros Cats fait tout son possible pour leur venir en aide. Notamment à travers des campagnes de stérilisation et de soins vétérinaires. Mais la situation est difficile à contrôler avec autant de chats sur 86 km².

Voilà donc qu’elle propose à des bénévoles de venir s’occuper des chats errants durant une partie de l’année. Cinq jours par semaine durant cinq heures, les bénévoles ont diverses tâches à remplir.

Les Cyclades (Mykonos). Crédit photo : Balate Dorin/ iStock

Comme le détaille le site Geo, les bénévoles ont pour mission de « nourrir et toiletter les chats, nettoyer les bacs à litière, entretenir les espaces extérieurs, aider à attraper ou piéger les chats sauvages, administrer des médicaments et accompagner les chats malades, blessés ou non vaccinés chez le vétérinaire. »

Des bénévoles aux missions multiples

Malgré le paysage paradisiaque qui les entoure, il ne s’agit pas de vacances pour les volontaires. En plus des chats, ils ont la charge d’accueillir les touristes et de leur faire visiter le refuge.

En échange de tout ce travail, les bénévoles sont accueillis gratuitement dans un logement équipé qu’ils partagent. L’association Syros Cats fournit également le petit-déjeuner et les services publics. Par contre, les bénévoles doivent se charger eux-mêmes du transport jusqu’à l’île (située à 113 kilomètres du port du Pirée), mais également des autres repas et de l’assurance santé.

L’association est très regardante quand il s’agit de sélectionner les volontaires. Elle recherche ainsi des bénévoles « en bonne condition physique, mûrs, en bonne santé et indépendants. ». C’est pourquoi elle refuse les candidats de moins de 25 ans. Une expérience avec les chats errants est un plus. Tout comme une formation d’auxiliaire vétérinaire.

Finalement, le plus important reste que les bénévoles soient « fiables, ponctuels et autonomes. » Et surtout, qu’ils aiment et respectent les chats. La campagne porte ses fruits puisque le programme Syros Cats est complet pour 2026. Si vous êtes intéressé, restez à l'affût des prochaines candidatures sur le compte Instagram de Syros Cats.