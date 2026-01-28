Fini la machine à laver, cette méthode scandinave permet de laver vos vêtements gratuitement et sans les âbimer

Une méthode ancestrale venue de scandinavie permet de laver les pulls en laine efficacement et sans les abîmer.

Pour laver les pulls en laine, oubliez la machine à laver

En hiver, c’est l’heure de remettre ses pulls en laine. Les fibres permettent de nous protéger du froid et de nous tenir au chaud. Il est donc normal de transpirer à l’intérieur du vêtement. Alors, direction la machine à laver. Sauf que c’est une erreur.

Un tel lavage agressif risque d’abîmer la laine. En plus, contrairement à ce que l’on croit, il n’est pas nécessaire de laver régulièrement les vêtements en laine. Une à deux fois par an suffit, selon l’entreprise de nettoyage basée à New York, Jeeves. La laine est peu odorante car les bactéries responsables des odeurs de transpiration n’aiment pas s’y nicher, complètent nos confrères de 20 Minutes Suisse.

Dès lors, à la place de la machine à laver, optez plutôt pour cette méthode ancestrale scandinave qui fait fureur sur les réseaux sociaux.

Une méthode ancestrale scandinave qui a fait ses preuves

Crédit photo : elisalocci/ iStock

Cette méthode méconnue, Helene Myhre Østervold l’applique à ses pulls en laine. Sur les îles Lofoten où elle réside, cette spécialiste du tricot utilise le « snow washing », autrement dit le lavage à la neige. Pas de machine à laver, « j'ai toujours eu peur d'abîmer la fibre », confie Helene Myhre.

Ainsi, la créatrice attend qu’il neige pour laver ses pulls en laine. Elle les recouvre entièrement de neige ou laisse faire la nature. « C'est très norvégien. Si les jeunes générations n'adoptent pas ces méthodes, elles disparaîtront. J'essaie de préserver ces traditions ludiques et respectueuses des fibres naturelles », poursuit-elle.

Cette technique est très efficace. En effet, le froid et l’humidité délogent la saleté et les mauvaises odeurs des fibres, ajoute le média suisse. Cette méthode fonctionne également pour les tapis et les textiles faits en peaux. En plus, la neige aide à éliminer les acariens et les mites, qui détestent les températures froides.

Après quelques instants sous la neige, récupérez votre vêtement. Secouez-le ou brossez-le afin de retirer la neige. Si le vêtement est mouillé, séchez-le à plat. Non seulement votre pull en laine sera propre, mais il aura également repris sa forme originale s’il avait rétréci. Enfin, cette méthode permet de conserver les fibres, recouvertes de lanoline, qui garantit la douceur du vêtement.

Alors, la prochaine fois qu’il neige, vous saurez quoi faire.