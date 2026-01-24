Un livreur Amazon vole le chat d'un client, la vidéo filmée par la caméra de sécurité indigne les internautes

Capture d'écran montrant le chauffeur en train voler le chat

Cap vers l’Angleterre, où un livreur Amazon s’est rendu coupable d’un vol pour le moins lunaire.

Bah chat alors !

Ce dimanche 18 janvier, Carl Crowther, un habitant du West Yorkshire (Angleterre), a passé toute la journée à chercher sa chatte tigrée, prénommée Nora, après que celle-ci a disparu.

Le propriétaire de l’animal âgé de 53 ans est tombé des nues en découvrant où était passé son matou bien-aimé.

La chatte prénommée NoraCrédit Photo : swns

Le geste improbable d’un livreur Amazon

Comme le rapporte The Sun, le quinquagénaire a eu l’idée de vérifier sa caméra sonnette dans l’espoir de trouver des indices sur l’endroit où se trouvait la boule de poils.

Le Britannique est resté bouche bée quand il a visionné les images. Elles montrent un livreur Amazon se tenir devant la porte d’entrée pour y livrer un colis.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que l’individu adopte ensuite un comportement étrange. Il se baisse pour ramasser Nora avant de s’éloigner.

Interrogé par le West Yorks, Carl Crowther détaille cette scène surréaliste.

« Il est resté là pendant plus de six minutes. Il n'a obtenu aucune réponse à la porte, car il n'y avait personne, alors il a cherché un endroit sûr où déposer le colis. Il a alors repéré le chat », explique le principal concerné.

Avant d’ajouter :

« Il s'est ensuite approché de la porte, a attrapé le chat, s'est retourné et est parti. C'est absolument dégoûtant ».

Capture d'écran montrant le chauffeur en train voler le chat Crédit Photo : swns

Une enquête ouverte

Après cette découverte glaçante, le maître de Nora a aussitôt alerté les forces de l’ordre et contacté le service client Amazon pour obtenir des explications. La réaction de l’entreprise lui a laissé goût amer.

« Je leur ai envoyé un e-mail et leur réponse était dégoûtante, ils nous ont demandé quelle valeur monétaire nous accordions au chat. Comment peut-on attribuer une valeur à l'animal de compagnie de quelqu'un ? », s’interroge Carl Crowther.

La chatte prénommée NoraCrédit Photo : swns

Fort heureusement, les forces de l’ordre ont réussi à localiser Nora, après avoir reçu un signalement ce lundi 19 janvier, concernant le vol d’un chat devant une propriété, aux alentours de 14 heures 30.

« Le chat a depuis été retrouvé et rendu à son propriétaire. Un délit de vol a été enregistré et l’enquête se poursuit », ont indiqué les forces de l’ordre.

Source : The Sun
