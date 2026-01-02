Elle voulait vendre... son chat 35 € sur Vinted et ne voyait pas le problème

Sur Vinted, une annonce pas comme les autres a interpellé les utilisateurs : une femme vendait son chat au prix de 35 euros. L’animal a été sauvé par une association qui l’a recueilli.

Sur Vinted, il est possible de vendre de nombreuses choses à des particuliers comme des vêtements, des accessoires et des chaussures. S’il existe des astuces pour vendre ses articles rapidement, il existe aussi des conditions à respecter. Par exemple, la vente d’animaux est interdite.

Pourtant, il y a quelques jours, une annonce a choqué les utilisateurs de la plateforme. En effet, une femme a mis son chat en vente, au prix de 35 euros.

Crédit photo : Vinted

Elle vend son chat sur Vinted

L’annonce a rapidement été supprimée par la plateforme, qui condamne ce type de publication.

“Nous ne tolérons absolument pas ce genre de comportement. Vinted n’est pas un lieu de vente d’animaux, comme indiqué dans notre règlement du catalogue. Vinted prend des mesures suite aux signalements d’articles interdits sur la plateforme, soit par le biais de notre propre technologie, comme des outils logiciels conçus pour détecter les annonces interdites, soit par le biais des signalements des membres”, a indiqué Vinted dans un communiqué relayé par la BBC.

Le chat sauvé par une association

L’animal a quant à lui été secouru par Left Paw Cat Rescue, une association de protection animale basée à Birmingham, au Royaume-Uni. La personne qui vendait le chat n’a posé aucune question quand on lui a demandé de remettre son animal, âgé de trois ans.

“Je n’ai pas dit que je venais d’un refuge. Elle n’a fait aucun contrôle, elle était juste très heureuse de me confier son chat. Elle m’a dit que des gens l’avaient critiquée pour avoir tenté de vendre son chat et qu’elle ne voyait pas ce qui posait problème”, a indiqué la responsable de la structure animalière à la BBC.

Crédit photo : Left Paw Cat Rescue

Les membres de l’association estiment que si la propriétaire du chat l’a mis en vente à 35 euros, cela signifie qu’elle “n’accordait aucune vraie valeur à sa vie”.

Le chat est désormais “sain et sauf”. Bien qu’il continue de se cacher et d’être effrayé, il est en sécurité chez une famille d’accueil et sera proposé à l’adoption dès que les conditions le permettront.