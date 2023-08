Selon une étude, 800 millions d'oiseaux ont disparu en 40 ans à cause de l'agriculture intensive

Vous avez probablement déjà entendu des spécialistes tirer la sonnette d’alarme quant au déclin des oiseaux peuplant nos jardins et nos forêts. Une étude récente affirme que leur population a réduit de 25 % en seulement 40 ans. Et d’après les chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique, le principal responsable de cette disparition progressive n’est autre que l’agriculture intensive.

Une étude scientifique a révélé des chiffres très inquiétants

Cette étude a cherché à expliquer la réduction de la population des oiseaux sur tout le continent européen. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiffres révélés par le CNRS sont particulièrement inquiétants. En effet, nous comptons aujourd’hui 800 millions d’oiseaux de moins qu’il y a 40 ans.

Et chaque année, ce sont 20 millions de ces animaux qui disparaissent. Avec ces chiffres, on peut aisément parler d’un déclin important. Si important et inquiétant que des scientifiques ont cherché à en identifier la cause.

Le CNRS a étudié les données collectées sur les quarante dernières années

Pour aboutir à des résultats probants, les chercheurs du CNRS ont rassemblé les données issues des recherches réalisées depuis plus de quarante ans et portant sur 170 espèces d’oiseaux observées dans près de trente pays d’Europe.

Publiés dans une revue scientifique, les résultats de cette étude très sérieuse ont permis de conclure que l’agriculture intensive cause la disparition progressive des oiseaux d’Europe.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Les données exploitées pour réaliser cette étude sont issues de recherches entamées dans les années 80. Or, c’est à cette époque que le secteur de l’agriculture a commencé à étendre l’utilisation de pesticides et d’engrais. Et comme vous le savez, ces produits chimiques particulièrement agressifs sont néfastes pour les insectes, mais également pour certains végétaux.

Or, ces derniers constituent les principales sources de nourriture pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Le lien de cause à effet est simple à expliquer : plus la nourriture se fait rare, plus la population d’oiseaux réduit.

Un déclin spectaculaire qui trouve d’autres causes

Sur les quarante dernières années, c’est le moineau qui a subi le plus gros déclin avec une baisse de population de 64 %. Les espèces présentes en milieu agricole ont noté une baisse de leur population de 57 %. Ce déclin est chiffré à 28 % pour les oiseaux des villes et 18 % pour les espèces vivant dans les forêts.

Le problème, c’est que la disparition progressive des oiseaux nuit aux écosystèmes puisque ces animaux permettent, d’une part, de réguler les populations d’insectes et de rongeurs, pour les rapaces. D'autre part, ils sont des semeurs de graines très efficaces, surtout les fructivores qui rejettent ces graines dans leurs fientes.

Bien sûr, l’agriculture intensive n’est pas la seule responsable de la disparition progressive et significative des oiseaux européens. On peut ajouter le réchauffement climatique et l’urbanisation galopante qui se révèle particulièrement dangereuse pour les hirondelles et martinets, par exemple. En effet, ces oiseaux trouvent de moins en moins d’endroits adaptés pour nicher et rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver des insectes pour se nourrir.