Abandonné, un chat trouve refuge dans un enclos de capybaras et devient la mascotte d'un zoo

Abandonné lors de l’épidémie de Covid-19, un chat roux a trouvé refuge dans l’enclos des capybaras, dans un zoo en Malaisie. Baptisé Oyen, il est devenu la mascotte du zoo.

Cela fait désormais trois ans qu’Oyen fait partie des meubles ! Arrivé sans crier gare lors de l'épidémie de Covid-19, le chat roux avait été abandonné par ses maîtres. Et il s’est naturellement réfugié dans au zoo de Negara, à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Crédit photo : Negura Zoo

Le chat a même complètement élu domicile dans l’enclos des capybaras qui l’ont accepté sans broncher. Depuis, sa présence fait le bonheur des visiteurs qui observent cette cohabitation pas comme les autres.

Heureux de leur nouveau résident, le zoo a même installé une plaque au niveau de l’enclos des capybaras afin de présenter Oyen au public, qui rencontre un sacré succès. En effet, selon le vice-président du zoo, le chat est devenu la star du zoo et 90% des visiteurs viennent pour le voir.

Crédit photo : Negura Zoo

Ainsi, il est possible de voir des vidéos de visiteurs sur internet qui montrent comment les deux espèces interagissent. Quand les capybaras, qui sont d’énormes rongeurs, se nourrissent de légumes et de végétaux, Oyen a son bol de croquettes.

Une cohabitation parfaite entre le chat et les capybaras

La cohabitation semble au beau fixe et c’est la raison pour laquelle le zoo a décidé de laisser les choses en l’état. Le chat s’approche régulièrement des capybaras pour venir frotter sa tête contre eux, ce qui s’apparente à un signe d’affection.

Le personnel du zoo assiste même parfois à des jeux entre les rongeurs et Oyen. Les premiers s'amusent à pourchasser le chat, qui n’hésite pas à se jeter dans les tas de feuilles ramassés regroupés par les employés.

Ce n’est pas non plus une surprise de constater que le chat s’est aussi habitué à la présence du public, dont le nombre double certains jours pour le rencontrer. Oyen se plaît à prendre la pose pour les objectifs. Il est décrit comme docile et accessible, ce qui peut faciliter la tâche du personnel si le chat en vient à avoir besoin de soins ou de traitements s’il tombe malade.

Fort de cette belle expérience, le zoo projette de trouver une partenaire à Oyen afin d’assurer la continuité et de conserver l’amitié entre les chats et les capybaras.