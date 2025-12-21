Une ourse polaire adopte un ourson solitaire, un cas extrêmement rare

Au Canada, une ourse polaire a adopté un ourson orphelin. Un cas rare qui fascine les chercheurs.

Une belle famille recomposée. Des scientifiques ont fait une découverte étonnante dans la Baie d’Hudson, au Canada. Une ourse polaire semble avoir adopté un ourson qui n’est pas le sien. Il s’agirait d’un cas d’adoption extrêmement rare pour cette espèce.

« Seulement 13 cas ont été répertoriés en quarante-cinq ans », a expliqué à l’AFP Evan Richardson, chercheur au ministère canadien de l’Environnement.

Crédit Photo : iStock

Une ourse polaire adopte un ourson

Tout a commencé en novembre dernier lorsque le spécialiste et son équipe ont capturé une ourse et ses deux petits près de Churchill, une ville située dans la province du Manitoba et surnommée « capitale mondiale de l'ours polaire ».

«Quand nous nous sommes approchés, nous avons remarqué que l’un des oursons portait une étiquette d’identification, et l’autre non », a-t-il affirmé.

Crédit Photo : Dave Sandford/Discover Churchill

Selon ses dires, la femelle avait été aperçue quelques mois plus tôt avec un seul petit, ce qui laisse penser aux experts que l’ourse a pris sous son aile le deuxième ursidé.

Dans cette région nordique, les chercheurs identifient les ours polaires pour pouvoir les suivre tout au long de leur vie et les étudier.

« C’est une belle histoire »

Le suivi par collier GPS et les observations du groupe de recherche Polar Bears International ont confirmé que la femelle en question avait gardé avec elle les deux oursons pendant plusieurs semaines.

« C’est une belle histoire. Les ourses polaires sont de très bonnes mères, elles sont donc tout à fait prédisposées à s'occuper de leurs petits et à prendre soin d’eux », a poursuivi Evan Richardson.

Avant d’ajouter :

« C’est réconfortant de savoir que les ours veillent les uns sur les autres. Avec les changements climatiques, les ours ont besoin de toute l’aide possible. Si les femelles ont la possibilité de veiller sur un autre ourson, de s’en occuper et de le sevrer avec succès, c’est une bonne chose pour les ours de Churchill ».

Crédit Photo : Dave Sandford/Discover Churchill

Les deux oursons semblent en bonne santé et sont probablement âgés de 10 à 11 mois . Ils resteront vraisemblablement avec leur mère jusqu'à l'âge de 2 ans et demi environ

Des analyses génétiques sont en cours pour identifier la mère biologique de l’ourson adopté.