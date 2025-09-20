La SPA publie une enquête terrifiante sur les abandons d'animaux en France, les résultats sont alarmants

La Société Protectrice des Animaux (SPA) a dévoilé une enquête nationale inédite, réalisée sur les abandons de chiens et de chats en France. Les résultats sont alarmants.

Pour la première fois, la SPA a mené une enquête nationale sur les abandons d’animaux en France en interrogeant 1 600 structures et 809 associations qui recueillent les animaux abandonnés. Cette étude a été menée en collaboration avec la fondation Affinity qui défend les droits des animaux. En 2024, la SPA a interrogé des fourrières, des refuges, des familles d’accueil et des sanctuaires qui recueillent des chiens et des chats abandonnés toute l’année, et les résultats sont terrifiants.

Malheureusement en France, les abandons d’animaux sont toujours aussi nombreux, voire en hausse chaque année. La France est le pays d’Europe où l’on recense le plus d’abandons. Cet été, la SPA a recueilli 14% d’animaux de plus que l’été dernier.

De nombreux chats dans les refuges

Selon les résultats de l’enquête, les chats sont davantage pris en charge que les chiens dans les refuges. La majorité sont des chats croisés (95% de chats de gouttière et de chats européens). 50% d’entre eux ont été abandonnés dans la nature tandis que 40% sont des abandons directs, ce qui signifie que les propriétaires les ont laissés à un refuge.

Crédit photo : iStock

Les félins recueillis par les structures sont essentiellement des chatons âgés de moins de 6 mois (42%) et des adultes (42%). Les séniors âgés de plus de 12 ans sont plus rares dans les refuges (16%). Comme le rapporte Le Figaro, les chats sont principalement abandonnés au printemps et en été, les périodes où naissent les chatons et où l’on compte le plus d’abandons.

Mais pourquoi les propriétaires abandonnent-ils leurs chats ? Selon l’étude, la première cause d’abandon est le changement de vie (27%) comme un divorce, un licenciement, un déménagement ou la naissance d’un enfant. On retrouve ensuite l’incapacité physique du propriétaire de prendre soin de son chat liée à un décès, au vieillissement ou au placement dans une maison de retraite (26%). De nombreux chatons sont également abandonnés car ils viennent de portées non désirées (15%) à cause des propriétaires qui ne stérilisent pas leurs animaux. Enfin, on retrouve les allergies (12%) et les difficultés financières (6%) en dernières positions.

Les chiens abandonnés toute l’année

Si les chats sont principalement abandonnés au printemps et en été, les chiens sont quant à eux laissés tout au long de l’année. Ce sont principalement des chiens adultes (57%) et des séniors (20%). Les chiots âgés de moins de 6 mois qui sont abandonnés sont souvent la conséquence d’un achat impulsif.

Crédit photo : iStock

Contrairement aux chats, 59% des abandons de chiens sont des abandons directs dans les refuges. On retrouve tout de même 29% des chiens abandonnés dans la nature. Les causes des abandons sont similaires à celles des chats. En première position, on retrouve l’incapacité physique du propriétaire (28%), suivie du changement de vie (24%), des problèmes de comportement du chien (18%) et des difficultés financières.

Les refuges manquent de place

Chaque année, des milliers d’animaux sont abandonnés en France, et les refuges peinent à les recueillir, d’autant plus que plus d'un tiers des animaux abandonnés ont des problèmes de santé. En plus de manquer d’argent, les refuges n’ont pas assez de place pour accepter tous les animaux. Submergés, ils doivent refuser certains d’entre eux ou les placer sur liste d’attente.

“Le manque de places est une épée de Damoclès qui pèse sur les associations, et beaucoup d’entre elles sont confrontées quotidiennement à la nécessité de refuser ou de différer des prises en charge. Outre l’incertitude qui entoure le sort de ces animaux refusés, ces situations sont une source de détresse pour les responsables ou personnels qui doivent dire non”, avance le rapport de la SPA, selon Sud Ouest.

Si ces résultats sont alarmants, ils permettent aussi de trouver des solutions pour lutter contre les abandons d’animaux. En plus de sensibiliser la population, il est important de stériliser les chats pour les empêcher de se reproduire. Chez les chiens, les propriétaires ne doivent pas hésiter à faire appel à un expert pour gérer les problèmes de comportement de leur animal. Enfin, il est important de bien réfléchir avant d’adopter un animal pour éviter les achats impulsifs et les abandons.