De grands requins blancs au nord de la France et en Angleterre ? C'est possible selon des chercheurs

Il existe un tas d'animaux vraiment très sympathiques sur cette planète, mais à n'en pas douter, le grand requin blanc n'en fait pas partie : il nourrit les peurs de bien des humains depuis des siècles et nous n'avons clairement pas envie de le voir dans nos mers. Et pourtant…

La messe est dite (et pas des scientifiques, en plus de cela) : de grands requins blancs pourraient apparaître vers les eaux britanniques et françaises. Les dires nous viennent du groupe de recherche Ocearch, qui suite actuellement les requins blancs et analyse leur migration : les requins vont vers le nord chaque été et cette fois, ils pourraient bientôt se diriger vers les eaux qui mordent le nord de la France ainsi que les cotes anglaises et irlandaises.

De grands requins blancs bientôt par chez nous ?

400 requins tout de même ont été suivis ces dernières années et effectivement, ces dernières années, de grands requins blancs nagent régulièrement vers le nord à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent (des phoques, notamment).

"Nous pensons qu'ils devraient dépasser Brest et Cornouailles" (en Angleterre), déclare le fondateur de l'organisation de recherche au Times, Chris Fischer. Lui et son groupe seront d'ailleurs au Royaume-Uni en 2024 pour observer les requins, mais aussi les surveiller pour prévenir le gouvernement et la population si des spécimens se rapprochent réellement des côtes et des plages.

Crédit image : iStock

De quoi dormir sur ses deux oreilles (enfin, peut-être)

S'il y a de quoi flipper (on imagine que Les Dents de la Mer n'ont pas eu un effet positif sur vous), il faut savoir qu'il existe aussi certains détracteurs à la théorie de voir des grands requins blancs en France. Gregory Skomal, biologiste marin, essaie ainsi de rassurer :

"Il n'y a pas de requins blancs documentés au large de Cornwall. Ils devraient être là mais ils ne le sont pas et nous ne savons pas pourquoi. Je serais surpris s'ils trouvaient un seul requin".



Crédit image : iStock

Même son de cloche du côté de Georgia Jones, écologiste et spécialiste des requins. Pour elle, les requins se sont plus perdus qu'autre chose. Et pour aller dans ce sens, tâchons de préciser qu'il y a eu à peu près 100 observations de grands requins blancs au Royaume-Uni cette dernière décennie… mais aucune n'a jamais été confirmée officiellement. Pour l'instant donc, ça devrait aller.

Il n'empêche qu'avec le changement climatique, des experts préconisent une véritable arrivée des requins aux alentours de nos côtes d'ici à 2050, nos mers se réchauffant au fil du temps (et ce n'est pas bon signe). Il existe déjà d'ailleurs plein de requins près de nous, mais ce sont surtout des requins bleus et pèlerins. Le grand requin blanc, lui, n'est pas encore vraiment invité à la fête (et c'est finalement bien comme ça, désolé pour lui).