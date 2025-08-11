Deux pêcheurs capturent un requin géant après 2 heures de lutte acharnée

Fin juillet, un pêcheur américain a capturé a requin d’une taille record au large du Connecticut.

Une partie de pêche en mer a réservé une sacrée surprise à Ed Lovely, un Américain âgé de 46 ans.

Le 31 juillet dernier, cet habitant de la ville d’Hampton et l’un de ses amis se sont rendus au large de Stonington (Connecticut) pour pêcher le requin, rapporte ABC News.

Pour attirer les squales, le duo a installé des appâts autour du bateau. Les friandises ont attiré un prédateur aux dimensions gargantesques.

Crédit Photo : iStock

Après avoir mordu à l’hameçon, l’animal marin a provoqué le « chaos » sur le navire, décrit le pêcheur expérimenté.

« Cette fois, j'ai ressenti quelque chose. À partir de là, nous avons commencé à nous battre », se souvient le quadragénaire.

Une lutte acharnée

Face à cette prise impressionnante, le deux pêcheurs ont uni leurs forces pour extirper le monstre marin des eaux.

Résultat : ils ont réussi à remonter l’animal à l’issue d’un combat de deux longues heures. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le gros poisson leur a donné du fil à retordre.

« Quand nous tirions avant la tombée de la nuit, j'ai dit à mon ami "il fait de plus en plus sombre, nous n'avons pas de lumière, nous devrions peut-être couper la ligne". Il m'a regardé et m'a dit "nous ne coupons pas la ligne, il n'y a pas de retour en arrière". C'était incroyable », confie Ed Lovely.

Ed Lovely et son camarade de pêche sont tombés des nues en découvrant leur prise. Il s’agissait d’un requin-renard de plus de cinq mètres de long, dont le poids dépassait les 300 kilos.

Crédit Photo : Ed Lovely

«C’est le plus gros requin que j’ai jamais vu (…) Je n’y crois toujours pas ».

Un nouveau record ?

Les pêcheurs n’ont pas eu d’autre choix que de remorquer le requin géant jusqu’à la terre ferme en raison de sa taille. Ils ont regagné le port après une sortie en mer qui a duré environ 6 heures.

Ed Lovely est actuellement en contact avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Il espère ainsi battre le record du plus gros requin capturé dans l’État du Connecticut.

Crédit Photo :Ed Lovely

Interrogé à ce sujet, un porte-parole du département de la protection environnementale a indiqué que cette prise exceptionnelle était en cours d’analyse.

Depuis, la viande du requin a été découpée et congelée en attendant d'être consommée.