Depuis la rentrée, les élèves de CP ont des cours sur le bien-être animal

Désormais, les enfants apprennent à l’école que les animaux sont des êtres sensibles et qu’ils ne doivent pas être traités comme des jouets. Une belle avancée pour les associations de protection animale.

C’est une nouveauté dans le programme scolaire ! Depuis la rentrée de septembre, les CP apprennent une nouvelle notion : le bien-être animal. En 2021, le gouvernement français a adopté une nouvelle loi intégrant la sensibilisation à la maltraitance animale dans les programmes scolaires. Il aura fallu attendre quelques années pour que l’éthique animale soit enseignée aux plus petits.

Crédit photo : iStock

En suivant leurs cours d’Enseignement moral et civique, les enfants en CP apprennent que les animaux sont des êtres sensibles, qu’ils doivent être respectés et manipulés avec précaution. Les enseignants aident les enfants à comprendre que les animaux de compagnie ne sont pas des jouets et qu’ils ont des émotions.

Respecter les animaux

L’objectif de ces cours est de réduire les cas de maltraitance animale ainsi que les abandons en passant directement par les enfants. En plus de cela, les élèves apprennent le sens des responsabilités et la notion de respect envers autrui à travers les animaux. Ainsi, le but est de faire en sorte que les élèves adoptent des attitudes positives envers les animaux et les personnes qui les entourent.

Crédit photo : iStock

Cette nouveauté est une bonne nouvelle pour les associations de protection animale, comme la Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA), qui demandait une mise à jour dans les programmes de l’Éducation nationale depuis plusieurs années. Cependant, elle déplore un manquement dans les programmes des collégiens et lycéens. En effet, si le Code de l’éducation mentionne une sensibilisation à l’éthique animale, cette notion n’est pas explicitement prévue dans les programmes scolaires puisqu’elle s’inclut dans une perspective plus large, celle du droit environnemental.