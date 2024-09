Une croisière interdite aux enfants ? Ce nouveau concept au succès grandissant débarque en France

Et si vous profitiez d’un moment de détente sans enfant ? C’est ce que propose cette compagnie de croisière, dont les bateaux sont accessibles uniquement aux personnes de plus de 18 ans.

Quand on vit ou travaille avec des enfants toute l’année, on peut avoir envie de faire une pause pendant les vacances et de se rendre dans un endroit sans enfant. Pour cela, les premières croisières interdites aux enfants arrivent en France. C’est le cas de la compagnie de luxe Virgin Voyages qui propose des croisières exclusivement réservées aux personnes de plus de 18 ans.

Crédit photo : iStock

Cette nouvelle compagnie de croisière arrive en France et en Italie. Elle permettra à ses passagers de profiter du calme et de voyager sans aucun enfant à bord.

“Entre mai et octobre 2025, les passagers français et italiens pourront découvrir Virgin Voyages en embarquant sur les navires Scarlet Lady et le Resilient Lady, tous deux positionnés en Europe. En 2025, Virgin Voyages poursuivra graduellement son développement à l’international”, a affirmé Richard Branson, le fondateur de cette compagnie de croisières.

Une croisière sans enfant

Cette compagnie proposera plus de 40 itinéraires en Europe entre avril et novembre 2025, dont des trajets en Méditerranée occidentale et orientale, en Europe du nord et en Islande. Le paquebot Scarlet Lady pourra accueillir jusqu’à 2 770 passagers et 1 150 membres d’équipage.

“Virgin Voyages a entièrement réimaginé le concept de croisière et propose un produit résolument destiné à bousculer le marché, exclusivement réservé aux clients de 18 ans et plus, où de nombreux services et avantages sont inclus”, promet la compagnie de croisière.

Crédit photo : iStock

Les zones sans enfant sont de plus en plus fréquentes dans le monde du tourisme. Certains hôtels, restaurants et compagnies aériennes n’hésitent pas à interdire leur accès aux enfants ou à créer des espaces réservés aux adultes. Une tendance qui ne fait pas l’unanimité, mais qui plaît particulièment aux personnes qui ont besoin de se reposer.

Et vous, que pensez-vous des vacances sans enfant ?