Des baleines s'échouent sur des plages après le tsunami provoqué par le puissant séisme de 8,8 au Kamtchatka

Ce 30 juillet 2025, la région de Kamtchatka en Russie a été victime d’un violent tremblement de terre, faisant vibrer de nombreux autres pays, notamment le Japon.

C’est la nouvelle qui a surpris tout le monde ce 30 juillet 2025, la région de Kamtchatka, en Russie, a été frappée par un puissant tremblement de terre de magnitude 8,8. Des vibrations qui ont été violentes dans de nombreuses autres régions du monde, notamment aux Antilles, au Japon, à Hawaï, ainsi que dans le Pacifique et en Polynésie française, notamment.

Un tremblement de terre de magnitude 8,8

Quelques heures plus tard, ce violent séisme a provoqué un tsunami au Japon et en Russie. Des images hallucinantes qui ont fait le tour du Web. Comme le rapporte Euro news, cette catastrophe naturelle a également impacté la faune et la flore et particulièrement des espèces marines. Au Japon, dans la ville de Tateyama, la mer a rejeté cinq baleines sur la plage. C’est la chaîne publique japonaise NHK qui a diffusé ces images impressionnantes de ces malheureux mammifères gisant près du rivage.

D’après plusieurs médias locaux, les habitants auraient tenté de verser de l'eau sur les baleines afin de les maintenir en vie. Mais comment un tel phénomène est-il possible ?

Crédit : X

Comment expliquer un tel phénomène ?

Selon le média Hindustan Times, qui a interrogé des experts, les baleines ne sont généralement pas affectées par les tsunamis en haute mer. Mais lorsque les vagues, provoquées par ce phénomène naturel, s'approchent du rivage, l'eau se retire rapidement :

"Ce mouvement peut temporairement éjecter les baleines résidant dans les eaux côtières peu profondes."

Toutefois, il n’a pas été confirmé que l’échouage de ces baleines s’explique par le tsunami. Certains experts indiquent qu’un typhon, survenu quelque temps plus tôt, pourrait en être la cause. Pour l'instant, les autorités n'ont pas précisé si un sauvetage des baleines avait été programmé.

À suivre donc...



Crédit : IStock