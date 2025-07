Alerte tsunami après un très violent séisme de 8,8 sur les côtes russes

De nombreux pays du Pacifique ont émis une alerte au tsunami, suite à un tremblement de terre au large des côtes de la Russie. Les habitants de certaines zones ont été sommés d’évacuer.

Un séisme de magnitude 8,8 s’est produit au large de la péninsule russe du Kamtchatka, mardi 29 juillet sur les coups de 1 heures 25 du matin (heure française). Depuis, de nombreux pays bordant l’océan Pacifique se trouvent en alerte au tsunami.

Tout a d'abord commencé avec des inondations à Severo-Kourilsk, au nord de l’archipel des Kouriles, a annoncé le ministère des situations d’urgence russe. Les autorités ont ensuite appelé les 2 000 habitants de la zone à évacuer alors que certains immeubles étaient envahis d’eau ce mercredi matin.

Inondations en Russie. Crédit photo : Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

La situation pourrait être bien plus dramatique, dans le reste du Pacifique, notamment au Japon et plus particulièrement sur l'île d'Hokkaido, où d'impressionnantes vagues ont déjà été observées. Le pays nippon, déjà frappé par un terrible séisme en 2011, a fait évacuer les employés de la centrale de Fukushima.

Le Pacifique en alerte au tsunami avec des vagues de 3 mètres de haut

Crédit photo : AFP

L’alerte tsunami est donc lancée avec des vagues pouvant atteindre entre 1 et 3 mètres de haut sur la côte nord-est du Japon jusqu’au sud d’Osaka. « Des tsunamis frapperont à répétition. Ne vous aventurez pas en mer et ne vous approchez pas des côtes tant que l’alerte n’est pas levée », a indiqué l’Agence météorologique japonaise (JMA).

Les lignes ferroviaires des zones concernées par l’alerte ont été suspendues. Les habitants ont par ailleurs été invités à évacuer les lieux pour rejoindre des endroits surélevés.

Certaines côtes de l’Équateur, les îles Galapagos, le nord-ouest des îles hawaïennes et de la Russie doivent aussi s’attendre à des vagues de 3 mètres de haut avec un impact considéré comme « dangereux », selon le centre américain des tsunamis (PTWC). Mais ce n'est pas tout puisque le centre précise que d’autres côtes pourraient être touchées : au Chili, au Costa Rica, en Polynésie française, à Guam, ou encore à Hawaï.

Tsunami waves are hitting the Russian coast of Kamchatka, seen here flooding the port of Severo-Kurilsk. pic.twitter.com/5HjHCI5eoz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2025

Des pays comme l’Australie, la Colombie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Tonga et Taïwan peuvent également s’attendre à des vagues de 1 mètre. Par ailleurs, même si le risque semble moindre, le Mexique et les Philippines ont préféré éloigner leurs habitants des mers pour les inciter à se rendre dans les terres. Les États-Unis, la Chine et le Pérou ont, eux aussi, lancé des alertes au tsunami, renseigne l’AFP.

Les heures qui suivent risquent d’être déterminantes pour les habitants des zones concernées. Ce séisme est le plus fort enregistré depuis 1952 dans la même région. À l'époque, le tremblement de terre de magnitude 9,0 avait provoqué un terrible tsunami, selon l’Institut américain de géophysique.

Enfin, d’autres répliques, pouvant atteindre une magnitude de 7,5, sont attendues dans les prochains jours.