Des chiens se font électrocuter en marchant dans une rue à Paris, l'un d'eux est décédé

Une dizaine de chiens ont été électrocutés en marchant sur un trottoir dans Paris. Le danger viendrait d’un dysfonctionnement dans le système d’éclairage public.

Il peut être dangereux de se promener à Paris quand on a un chien. En 2023, un homme s'est fait voler son animal de compagnie alors qu'il était en pleine ville. Ce mardi 6 janvier, un autre danger a ciblé les chiens parisiens. En effet, plusieurs canidés ont été électrocutés alors qu’ils se promenaient dans le 8ᵉ arrondissement. Les animaux ont reçu des décharges électriques sur l’avenue Ruysdaël, une rue très empruntée par les propriétaires de chiens puisqu’elle permet d’accéder au parc Monceau.

"Ma chienne s’est mise à hurler puis elle est tombée au sol, toute raide, comme si elle étouffait. Je pensais qu’elle était morte. C’était horrible", a confié au Parisien la maîtresse d’une chienne électrocutée.

Crédit photo : iStock

Une plaque métallique en cause

Au total, une dizaine de chiens ont été électrocutés ce jour-là. L’un d’eux est également décédé, bien qu’il ait rapidement été pris en charge par les secours et un vétérinaire. Une personne a aussi été hospitalisée après avoir été mordue par son chien, qui avait reçu une décharge électrique.

Crédit photo : iStock

Une enquête est actuellement en cours pour en savoir plus sur l’origine du problème. D’après les premiers résultats, une plaque métallique se trouverait dans cette rue, sous laquelle serait installé un système d’éclairage public. Le couvercle de la plaque était en contact avec une pièce sous tension, ce qui a pu provoquer l’électrocution des chiens.

Redoubler de vigilance

Ce n’est malheureusement pas la première fois que ce genre de situation se produit puisqu’en 2013, un chien est mort dans le 20ème arrondissement après avoir été électrocuté.

“Il est désormais crucial d’appeler à la vigilance car tous les éclairages publics sont alimentés par ces réseaux souterrains, protégés par ces plaques”, a indiqué la maire du 8ᵉ arrondissement de Paris, selon Ouest-France.

Si le courant a été coupé à cet endroit, faites attention quand vous vous promenez avec votre chien en ville et évitez les plaques métalliques sur le sol pour leur sécurité.