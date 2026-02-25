4Melvn, un influenceur de 22 ans star de TikTok, décède dans un tragique accident de voiture

Dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février, Melvyn, connu pour ses vidéos sur TikTok, est malheureusement mort dans un accident de la route, à l’âge de 22 ans.

Melvyn, 22 ans, était un influenceur connu sous le nom de 4Melvn sur TikTok. Suivi par plus de 640 000 abonnés sur le réseau social, il publiait des vidéos de musique, de conseils mode et de lifestyle, dont certaines cumulaient des millions de vues.

Malheureusement, le jeune homme est décédé dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février, aux alentours de 1 heure du matin.

Un accident de la route mortel

Selon des informations rapportées par Le Parisien, Melvyn a été victime d’un grave accident de la route. Il conduisait seul dans sa voiture sur l’autoroute A6b, en direction de Paris. Arrivé près de Wissous, dans l’Essonne, il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la barrière centrale de la route. Pour le moment, les raisons exactes de cet accident restent inconnues.

@me1vyn La suite après cette vidéo Pour tout ce qui on pas d’idées n’hésitez pas à aller dans la bio il y’a tout plein d’idées 🌹🔥 ♬ Gymnopedie No.1 [Piano famous song](204824) - Kamimura Mahiro

À cause de la vitesse et du choc, Melvyn est mort sur le coup. Son décès rappelle la mort tragique de cet autre influenceur star des réseaux sociaux, aux 2,5 millions d’abonnés, qui a mis fin à ses jours en décembre dernier. En janvier dernier, le streamer Jean Promanove est également décédé.

Une cagnotte a été créée

La mort de Melvyn a été annoncée sur ses réseaux sociaux ce mardi matin, engendrant une pluie d’hommages sur TikTok. Les internautes ont été nombreux à saluer sa gentillesse et sa joie de vivre. Une cagnotte en ligne a également été créée afin de soutenir les proches de l’influenceur.

“Nous avons perdu un ami cher, Melvyn, et souhaitons lui rendre un dernier hommage digne. Afin de couvrir les frais de ses funérailles, nous lançons cette cagnotte solidaire. Chaque contribution, même modeste, aidera sa famille et ses proches à traverser cette épreuve difficile. Merci de votre soutien et de votre générosité”, peut-on lire sur la page de la cagnotte.

Ce mercredi 25 février, plus de 2 000 euros ont été récoltés. Une enquête a été ouverte afin d’en savoir plus sur les causes exactes de l’accident.