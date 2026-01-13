Un enfant de 9 ans se fait électrocuter par son... chargeur de sa tablette en pleine nuit

Aux États-Unis, un petit garçon s’est fait électrocuter en pleine nuit par le chargeur de sa tablette qui était à côté de lui.

Le 19 octobre dernier, un enfant de 9 ans a été électrocuté pendant qu’il dormait. Ashtyn Pitts a frôlé la mort à cause du câble de sa tablette qui chargeait à côté de lui pendant qu’il dormait.

Le fil a touché la chaîne métallique qu’il portait autour du cou pendant son sommeil et l’enfant a été électrocuté puisque le courant est passé dans le chargeur et la chaîne.

Crédit photo : iStock

Immédiatement, Ashtyn s’est mis à crier, ce qui a réveillé ses parents qui ont cru qu’un cambrioleur s’était introduit chez eux.

“J’ai entendu un grand bruit, puis je me suis réveillé, j’ai commencé à trembler et à crier à l’aide. Après un moment, j’ai arrêté de trembler”, a confié le petit garçon au Daily Mail.

Il a frôlé la mort

Les parents d’Ashtyn l’ont conduit à l’hôpital. L’enfant souffrait de brûlures au cou et à la main gauche et a été transféré à l’unité des grands brûlés. Ses blessures étaient si graves que l’on pouvait voir la marque de sa chaîne incrustée sur sa peau. Sur place, les médecins ont confié à ses parents que l’enfant avait frôlé la mort.

Ce n'est malheureusement pas le premier incident de ce genre puisqu'à Marseille, un adolescent est mort dans son bain, électrocuté par son téléphone portable qui était en charge.

Crédit photo : iStock

“J’ai craqué, j’ai commencé à pleurer mais je ne voulais pas le voir dans cet état, alors je suis sortie de la chambre. Ça m’a beaucoup touchée car en réalité, nous aurions pu être en train d’organiser ses funérailles”, a confié Lauren Morrow, la mère d’Asthyn.

Un traumatisme

Si Ashtyn est maintenant hors de danger, il souffre de lourdes séquelles psychologiques puisqu’il est victime de traumatismes et de crises de panique.

Pour rappel, il est recommandé de ne pas dormir avec un appareil en charge sur son lit, sous son oreiller ou dans un canapé. Pensez à toujours débrancher un câble de chargement après utilisation et évitez de le laisser connecté à votre appareil toute une nuit.