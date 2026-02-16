Ils emménagent dans la maison de leurs rêves... et font une découverte terrifiante dans le grenier

Aux États-Unis, un couple a fait une découverte terrifiante dans la maison qu’il venait tout juste d’acheter.

Une histoire glaçante.

Kaija et Bryan Bretzius, un couple d’Américains, ont fait plusieurs trouvailles inquiétantes en démontant les murs de leur maison de rêve.

Crédit Photo : Capture d’écran /YouTube/WNEP

Une découverte choquante dans le grenier

Comme le rapporte People, les propriétaires ont acheté leur nouvelle demeure dans le comté de Schuylkill, en Pennsylvanie. Parents de trois enfants, ils étaient persuadés d’avoir fait une bonne affaire. À l’époque, ils pensaient que la propriété nécessiterait peu de rénovations.

Cependant, ils ont rapidement réalisé que cette maison mitoyenne avait besoin d’une mise à jour de l’isolation, ce qui a poussé Bryan à commencer à démonter certains murs.

Les travaux ont pris une tournure inattendue lorsque le père de famille est monté dans le grenier. Le bricoleur a en effet trouvé de vieilles bouteilles coincées dans les murs. Ce n’est pas tout : il a aussi mis la main sur des magazines pour adultes datant des années 1980.

Crédit Photo : Capture d’écran /YouTube/WNEP

Mais une découverte bien plus inquiétante restait à venir…

Le couple a décidé d’explorer davantage l’espace entre les murs intérieurs et extérieurs de la maison pour découvrir d’autres secrets cachés.

La suite après cette vidéo « On a pris une lampe torche, parce qu’il était difficile de voir », a raconté Kaija dans le podcast What It Was Like.

C’est dans ce contexte qu’ils ont déniché un sac poussiéreux.

« Au début, j’ai eu une pensée horrible : j’ai cru qu’il s’agissait peut-être d’un bébé dans le mur », se souvient la maman de trois enfants.

La famille tombe malade

En ouvrant la toile de jute, le couple est tombé des nues. Et pour cause : celle-ci contenait une carcasse de poulet.

« En poursuivant les recherches, nous avons découvert au moins 20 corps de poulets, ainsi que les restes de plusieurs autres petits animaux », explique Kaija.

Selon ses dires, certains restes étaient enveloppés dans du papier journal datant des années 1920 et 1930.

Crédit Photo : Capture d’écran /YouTube/WNEP

Cette sinistre découverte a eu des conséquences pour toute la maisonnée, car Kaija et son époux n’avaient pas pris les précautions nécessaires en manipulant ces animaux morts depuis longtemps.

« Nous avons eu de la fièvre et avons été gravement malades. Nous avons inhalé quelque chose qui nous a rendus malades pendant trois ou quatre jours », poursuit la propriétaire.

Kaija indique que les restes momifiés des poulets se sont répandus lorsqu’ils ont été extraits du mur, libérant d’innombrables bactéries dormantes.

« Nous étions dégoûtés »

À la suite de cette découverte pour le moins dérangeante, Kaija a émis une hypothèse sur l’utilisation de ces poulets. Cette dernière pense que ces restes d’animaux avaient été utilisés dans une sorte de rituel occulte.

« Nous étions choqués, horrifiés et dégoûtés », a-t-elle confié à WNEP.

Malgré une expertise complète réalisée avant l’achat de la maison, rien ne laissait présager un lien avec des pratiques occultes.

Par la suite, le couple a été contraint de démonter entièrement les murs et de les reconstruire à grands frais. Leur assurance ne couvrait pas ces travaux, les obligeant à débourser 20 000 dollars (environ 17 000 euros).

Crédit Photo : Capture d’écran /YouTube/WNEP

Kaija a suggéré que la personne ayant réalisé ces rituels s’était perfectionnée avec le temps.

« On avait l’impression que celui qui faisait ça le faisait pendant des années et des années, en superposant les couches . Et ensuite, il affinait sa technique », a-t-elle expliqué.

Les membres de la famille de l’occupant de la maison dans les années 1920, qui aurait prétendument utilisé ses pouvoirs pour soigner des maladies comme la fièvre et la coqueluche, vivent toujours dans la région.

Une histoire qui semble tout droit sortie d’un film Conjuring !