VIDÉO - Deux pêcheurs capturent un grand requin blanc de 450 kg

Alors qu’ils pensaient avoir attrapé un très gros poisson, deux pêcheurs américains sont tombés des nues en découvrant leur prise.

Samedi 15 mars, Luke Beard et Jason Rosenfeld, deux amis originaires de Caroline du Nord (États-Unis), sont partis pêcher sur les Outer Banks, une chaîne d’îles-barrières longue de 160 kilomètres située face à l’Océan Atlantique.

Comme le rapporte People, cette banale partie de pêche s’est transformée en un moment inoubliable. Et pour cause : les deux hommes ont réalisé la prise la plus impressionnante de leur carrière.

Crédit Photo : iStock

Aussi fou que cela puisse paraître, Luke et Jason ont attrapé un grand requin blanc long de trois mètres et pesant 450 kilos. Les pêcheurs expérimentés se trouvaient au bord de l’eau lorsque cela s’est produit.

« J’ai accroché le poisson et j’ai ressenti une sensation différente », se souvient Luke auprès de Fox 19.

Les pêcheurs n’en reviennent toujours pas

Cette scène a été capturée en vidéo et publiée sur le réseau social Facebook. Sur ces images, on voit les pêcheurs et cinq autres personnes tirer le squale vers le rivage. Une fois cette étape terminée, le groupe a relâché le gros poisson dans l’océan.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, « les pêcheurs de loisir qui détiennent les permis appropriés sont autorisés à pêcher intentionnellement le requin blanc à l'aide d'une canne à pêche et d'un moulinet, à condition de relâcher l’animal immédiatement, sans le sortir de l'eau et sans lui causer d'autres préjudices ».

Crédit Photo : Dan Rothermel/Luke Beard via Storyful

« La plus grande priorité est d'assurer la sécurité des poissons et de bien les relâcher », a déclaré Luke à WTKR.

De son côté, Jason a expliqué à la chaîne de télévision qu’il était toujours « sur un nuage » et qu’il le resterait « probablement pour le reste de sa vie ».

Le duo est habitué à attraper des prises impressionnantes. Avant cela, les pêcheurs avaient capturé une énorme raie pastenague, mais c’est la première fois qu’ils pêchent un requin dans la région.

« On voulait attraper quelque chose de gros. Vous savez, c'est ça le truc. C'est notre métier. C'est notre passion », a indiqué Jason.

Crédit Photo : Dan Rothermel/Luke Beard via Storyful

Le lendemain, Luke a publié une photo de sa cuisse couverte d’une éruption cutanée rouge vif, une lésion qu’il attribue au grand requin blanc.

« Ça craint, mais ça en vaut vraiment la peine », a-t-il écrit en légende.

Crédit Photo : Dan Rothermel/Luke Beard via Storyful

Les risques du métier !