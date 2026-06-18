Un poney retrouvé coincé... dans un pneu de tracteur, dans un état alarmant

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Le poney piéger à l'intérieur du pneu du tracteur

En Angleterre, une organisation de protection animale est intervenue pour secourir un poney en très mauvaise posture.

Une scène insolite.

Il y a quelques jours, un poney a vécu une mésaventure angoissante : il s’est retrouvé coincé dans un pneu de tracteur dans un champ, en Angleterre, rapporte la BBC.

Sur Facebook, la RSPCA, la société britannique de protection des animaux, est revenue sur les coulisses de cette intervention hors du commun.

Un poney bloqué dans un pneu de tracteur

Des habitants ont alerté l’organisation après avoir découvert le poney en détresse, piégé à l’intérieur d’un énorme pneu et couché sur le flanc dans un champ de Stoke-on-Trent.

Le poney piéger à l'intérieur du pneu du tracteurCrédit Photo : RSPCA

Sur place, des membres de la RSPCA ont soulevé la roue, tandis que l’agente Nicola Rey a libéré progressivement l’animal, décrit comme « très effrayé et mal à l’aise ».

Peu après, les sauveteurs sont parvenus à dégager ses antérieurs, puis son épaule et son encolure. Une fois cette étape terminée, le quadrupède a réussi à s’extraire seul et à se remettre sur ses pattes, indemne.

« C’était un sauvetage très délicat », a indiqué l’association.

Selon Nicola Rey, le pelage du poney était emmêlé et sale. Il avait également du mal à respirer et était chancelant. Par chance, il s’en est sorti sans aucune blessure.

Le poney piéger à l'intérieur du pneu du tracteurCrédit Photo : RSPCA

La suite après cette vidéo

« Ça aurait pu se terminer différemment »

Pour l’heure, la RSPCA ignore comment le poney a pu se glisser dans le pneu et combien de temps il est resté coincé.

Après l’incident, les bénévoles ont surveillé l’équidé pendant une heure afin de s’assurer qu’il s’était remis de son épreuve.

Le poney secouru (à droite) dans son pré avec son compagnonCrédit Photo : RSPCA

Comme le souligne la BBC, le pneu a été déplacé afin de ne plus représenter un danger pour les autres animaux présents dans le pâturage.

De son côté, le poney s’est rapidement remis à brouter et à se promener dans la prairie.

« Mais ç'aurait pu se terminer très différemment. Alors je suis vraiment reconnaissante envers les habitants du coin qui se sont arrêtés pour m’aider », a conclu Nicola Rey.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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