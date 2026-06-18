Un poney retrouvé coincé... dans un pneu de tracteur, dans un état alarmant

En Angleterre, une organisation de protection animale est intervenue pour secourir un poney en très mauvaise posture.

Une scène insolite.

Il y a quelques jours, un poney a vécu une mésaventure angoissante : il s’est retrouvé coincé dans un pneu de tracteur dans un champ, en Angleterre, rapporte la BBC.

Sur Facebook, la RSPCA, la société britannique de protection des animaux, est revenue sur les coulisses de cette intervention hors du commun.

Un poney bloqué dans un pneu de tracteur

Des habitants ont alerté l’organisation après avoir découvert le poney en détresse, piégé à l’intérieur d’un énorme pneu et couché sur le flanc dans un champ de Stoke-on-Trent.

Crédit Photo : RSPCA

Sur place, des membres de la RSPCA ont soulevé la roue, tandis que l’agente Nicola Rey a libéré progressivement l’animal, décrit comme « très effrayé et mal à l’aise ».

Peu après, les sauveteurs sont parvenus à dégager ses antérieurs, puis son épaule et son encolure. Une fois cette étape terminée, le quadrupède a réussi à s’extraire seul et à se remettre sur ses pattes, indemne.

« C’était un sauvetage très délicat », a indiqué l’association.

Selon Nicola Rey, le pelage du poney était emmêlé et sale. Il avait également du mal à respirer et était chancelant. Par chance, il s’en est sorti sans aucune blessure.

Crédit Photo : RSPCA

La suite après cette vidéo

« Ça aurait pu se terminer différemment »

Pour l’heure, la RSPCA ignore comment le poney a pu se glisser dans le pneu et combien de temps il est resté coincé.

Après l’incident, les bénévoles ont surveillé l’équidé pendant une heure afin de s’assurer qu’il s’était remis de son épreuve.

Crédit Photo : RSPCA

Comme le souligne la BBC, le pneu a été déplacé afin de ne plus représenter un danger pour les autres animaux présents dans le pâturage.

De son côté, le poney s’est rapidement remis à brouter et à se promener dans la prairie.