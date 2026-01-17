En route vers une battue, un chasseur crève son pneu en roulant sur un bois de chevreuil

Par |

Un chevreuil en pleine nature

Au volant de sa voiture, un chasseur participant à une battue aux sangliers en Ardèche a dû s’arrêter en urgence à cause d’un pneu crevé par un objet insolite : un bois de chevreuil.

Qui s’y frotte s’y pique. Cet adage illustre la mésaventure vécue par un chasseur originaire d’Ardèche.

Alors qu’il s’apprêtait à participer à une battue aux sangliers en voiture, cet homme a été victime d’une crevaison pour le moins comique.

Un troupeau de sangliers en train de courir dans un pré Crédit Photo : iStock

Il se rend à une battue en voiture…

Les faits se sont déroulés samedi 10 janvier 2026, entre le hameau de Roissac et le col de Serre-Mure, sur la départementale 21, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Ce jour-là, un membre de l’association communale de chasse agréée de la commune de Saint-Julien-le-Roux a pris le volant pour rejoindre son équipe sur le point de pister le gibier dans les bois.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son projet est tombé à l’eau. Et pour cause : la roue arrière droite de son véhicule a été touchée par un débris naturel traînant sur la route.

Un conducteur en train de changer son pneu crevéCrédit Photo : iStock

… et crève son pneu en roulant sur un bois de chevreuil

Face à cette situation, l’automobiliste n’a pas eu d’autre choix que de s’arrêter. Il est ensuite sorti de sa voiture pour examiner les dégâts.

Quelle ne fut pas sa surprise lorsque ce dernier a découvert la raison de la crevaison : un bois de chevreuil était planté en plein milieu du pneu, détaille le quotidien régional.

Gros plan sur un bois de chevreuilCrédit Photo : iStock

Au cours de l’hiver, les cervidés perdent leurs bois après la période de rut. Ceux-ci repoussent ensuite dès que le printemps pointe le bout de son nez.

Comme le précisent nos confrères, le chasseur s’en est sorti indemne. Ce dernier a consulté un garagiste après son incident. Le professionnel de l’automobile lui a alors révélé que le pneu était irréparable.

Un cas classique de prédateur qui devient proie !

Source : Le Dauphiné Libéré
Chasseur Sanglier

