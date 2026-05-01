Voici la ville la plus accueillante pour les animaux en France

Quelles sont les villes françaises où il fait bon vivre avec un animal ? Pour répondre à cette question, la Fondation 30 Millions d’Amis a mené l’enquête.

Parmi toutes les grandes villes françaises, certaines sont plus accueillantes que d’autres. C’est par exemple le cas de Roussillon, élue ville la plus chaleureuse de France. Mais qu’en est-il pour nos amis à quatre pattes ?



Vendredi 24 avril, la Fondation 30 Millions d’Amis a publié un classement des villes françaises de plus de 100 000 habitants les plus accueillantes pour les animaux. Pour évaluer la place accordée aux animaux dans les villes, la Fondation s’est appuyée sur six critères : l’accessibilité des animaux aux espaces publics et aux transports, la propreté, la sensibilisation des citoyens, l’engagement politique, les actions de solidarité et la gestion des animaux errants.

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Ce classement a été dressé dans le but d’encourager les communes à améliorer la place des animaux, comme cette ville qui a installé des panneaux de signalisation “chat en balade” afin de sensibiliser les automobilistes. Mais quelles sont les villes les plus accueillantes pour les animaux ?

La ville idéale pour les animaux

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Lille, qui sensibilise de plus en plus les habitants et qui élargit ses accès aux transports et aux espaces verts pour les animaux. En deuxième position se trouve Boulogne-Billancourt, une ville qui fait des efforts sur la propreté et gère très bien sa population de chats errants. Les espaces verts sont également de plus en plus accessibles aux animaux.

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La ville française la plus accueillante pour les animaux est Grenoble, qui occupe sa première place “sans contestation possible” selon 30 Millions d’Amis. En effet, de gros efforts sont fournis à Grenoble pour intégrer les animaux. Récemment, la ville a ouvert sept hectares de zones de liberté pour les chiens dans les parcs. En plus de cela, l’accès aux transports en commun est facilité pour les animaux puisque tous les chiens sont acceptés gratuitement.

Le classement complet

Selon l’étude, on remarque des progrès partout en France en matière de propreté, notamment grâce à la mise en place de distributeurs de sacs pour les déjections des chiens. Cependant, il reste des efforts à fournir concernant l’accès aux espaces verts et aux transports.

Voici le classement complet des villes les plus accueillantes pour les animaux :

1 Grenoble

2 Boulogne-Billancourt

3 Lille

4 Nice

5 Amiens

6 Aix-en-Provence

7 Strasbourg

8 Paris

9 Montpellier

10 Limoges

11 Rouen

12 Bordeaux

13 Toulouse

14 Nîmes

15 Toulon

15 Tours

17 Metz

18 Rennes

19 Brest

20 Dijon

21 Le Havre

22 Le Mans

22 Reims

24 Angers

24 Villeurbanne

26 Lyon

26 Saint-Étienne

28 Besançon

29 Saint-Denis (93)

30 Perpignan

31 Caen

31 Marseille

33 Nancy

33 Nantes

35 Annecy

35 Montreuil

37 Clermont-Ferrand

38 Mulhouse

39 Orléans

40 Argenteuil

41 Saint-Denis (Réunion)

42 Saint-Paul (Réunion)