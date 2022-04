Un chien mène son maître jusqu'à un chaton abandonné et insiste pour l'adopter

Zach Hearn et sa compagne étaient déjà les heureux propriétaires de deux chiens, Tang, un golden retriever et Cream, un cavalier King Charles. Mais du jour au lendemain, ils ont accueilli un chaton, abandonné, dans leur foyer. Ces trois animaux sont aujourd’hui inséparables.

Crédit : Zach Hearn

Il y a une semaine, alors que Tang et Cream étaient en promenade avec Zach, les deux chiens sont tombés sur un chaton, une femelle, âgée de 3 à 4 semaines. Cette dernière était allongée au milieu d’une rue, sale, la peau sur les os et visiblement effrayée. Ce sont les miaulements répétés et lointains du chaton qui ont alerté les deux chiens.

Au départ, Zach s’est fait un sang d’encre quand il a d’abord cru que ses chiens allaient poursuivre le chaton apeuré. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. En l’absence de la maman du chaton, Zach a été agréablement surpris de constater que ses deux chiens réconfortaient le chaton. « Tang a commencé à gémir et s'est allongé à côté d'elle. Cream a commencé à la lécher et à la nettoyer », raconte pour The Dodo, Zach.

Crédit : Zach Hearn

Très vite, les deux canidés ont pris sous leur patte la petite chatte apeurée. Ne pouvant pas la laisser ainsi, livrée à elle-même, Zach décida d’emmener le chaton chez lui. Avec sa compagne, ils ont confectionné une place confortable, au chaud, pour la nouvelle arrivante après lui avoir donné son premier bain et un repas bien mérité.

Un chaton et deux chiens, les meilleurs amis du monde

Crédit : Zach Hearn

Le chaton, que ses deux nouveaux maîtres ont baptisé Tou jiang (« ce qui signifie ‘jackpot’ » en chinois, indique Zach), possédait enfin un foyer sûr. Lentement mais sûrement, Tou jiang reprenait des forces. « Au début, elle n'avait pas beaucoup d'énergie et elle dormait beaucoup, raconte Zach. Mais après avoir été nourrie régulièrement et avoir eu un endroit chaud pour dormir, elle s'est égayée ».

Dès lors, les deux chiennes de Zach se sont attachées à la petite boule de poils qui les avait rejoints dans le foyer. En gardant un œil sur leur progéniture, en la câlinant, en lui faisant la toilette ou en jouant avec Tou jiang.

Crédit : Zach Hearn

Zach raconte que chacune de ses chiennes a une façon bien à elle de s’occuper du chaton : « Tang est plus une mère décontractée et détendue. Le chat grimpe sur elle et joue avec sa queue, et Tang reste allongée là. Elle interviendra si le chaton est sur le point de faire quelque chose ». Quant à Cream, « elle est totalement différente. Elle est toujours à côté d'elle, joue avec elle et la lèche comme sa vraie mère le ferait. Elles sont assez douées pour se relayer, mais elles la surveillent toujours à moins qu'elle ne se soit mise dans son lit pour dormir ».

Il ne fait aucun doute que Tou jiang a rapidement été adoptée par toute la famille. « Tou jiang joue avec les chiens toute la journée et nous avons une caméra à la maison pour les regarder au travail », se réjouit Zach. Aujourd’hui, les trois compères sont inséparables.

Crédit : Zach Hearn

Crédit : Zach Hearn