Ce chaton à la particularité physique “extrêmement rare” fascine les internautes

Aux États-Unis, un chaton recueilli par un refuge a suscité l’admiration des internautes grâce à sa particularité génétique rare.

Le 30 juillet dernier, le refuge True Rescue, situé à Mont Juliet, dans l’État du Tennessee, annonçait sur Facebook avoir recueilli un chaton très atypique. Baptisé Audio, il est atteint d’une malformation génétique extrêmement rare puisqu’il possède… deux paires d’oreilles.

La dernière fois qu’une telle anomalie avait été détectée sur un chaton était le cas de Midas, qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a deux ans. L’annonce publiée par le refuge a donc suscité la curiosité et la fascination des internautes envers le félin :

“EXTRÊMEMENT RARE alors prêtez-moi vos oreilles. Ce chaton est arrivé dans notre refuge aujourd’hui avec ses 3 autres frères et sœurs, et il a une mutation génétique rare puisqu’il est né avec quatre oreilles. Vous m’avez bien entendu ! Le dernier chaton sur lequel nous avons pu faire des recherches et qui avait 4 oreilles venait de Turquie et datait d’il y a 2 ans. Nous allons le faire examiner par un vétérinaire, mais d’après ce que nous savons, l’oreille interne est tout à fait normale et ne posera aucun problème, si ce n’est d’avoir des rabats supplémentaires à nettoyer ! Nous l’avons appelé Audio, il est âgé de 8 à 9 semaines et pèse un peu plus de 900 grammes”.