Des chercheurs révèlent que manger du serpent pourrait sauver la planète

Et si l’avenir de la planète passait par la consommation de viande de serpent ? C’est ce que des chercheurs révèlent dans une étude très sérieuse sur l’apport protéiné conséquent produit par les pythons.

C’est dans la célèbre revue Nature que l’étude étonnante a été publiée. Des chercheurs australiens, britanniques et vietnamiens se sont associés pour mener une expérience sur deux espèces de pythons, dont des spécimens ont été élevés dans des fermes en Thaïlande et au Vietnam !

Ils ont alors remarqué que les pythons surpassaient toutes les principales espèces agricoles étudiées à ce jour “en termes de taux de conversion alimentaire et protéique”. En effet, le ratio entre la nourriture que l’on donne aux serpents pour qu’ils grandissent et la quantité de viande que ces serpents représentent quand ils sont abattus semble être le plus important du monde animal.

Ce ratio s’établit à 1,2 pour les pythons, bien loin devant les saumons à 1,5, la volaille à 2,8, le porc à 6,00 et le bœuf à 10,00. Selon l’étude, les pythons observés “ont grandi rapidement sur une période de 12 mois”, tandis que les femelles ont grandi plus vite que les mâles.

"La consommation alimentaire et les taux de croissance au début de la vie étaient de puissants prédicteurs de la croissance totale au cours de la vie, avec des augmentations de masse quotidiennes allant de 0,24 à 19,7 g/jour pour Malayopython reticulatus et de 0,24 à 42,6 g/jour pour Python bivittatus, en fonction de l'apport alimentaire", décrit l'étude.

Crédit photo : iStock

Sauver la planète en mangeant des pythons !

Avec ces résultats, les chercheurs avancent que les pythons offrent “une réponse flexible et efficace à l’insécurité alimentaire”. En effet, avec un tel taux de conversion alimentaire et protéique, les pythons pourraient devenir légions dans les supermarchés afin de réduire l’impact de l’élevage d’autres espèces agricoles, comme les bovins ou les ovins.

Cette capacité du python à reproduire autant de protéines s’explique par leur mode de consommation. Quand la plupart des carnivores se contentent de la chair, un python avale l’intégralité de sa proie, os et peau compris ! Et quand ils sont à jeun, ils continuent toujours de grossir.

Se pose alors la question de l’élevage de python à l’heure où le bien-être animal est devenu une préoccupation majeure pour de nombreux consommateurs. Faut-il privilégier la consommation de viande de serpent en masse, au détriment d’autres viandes, car cela ferait moins mal à la planète ? C’est le dilemme !

De nos jours, la viande de serpent est surtout consommée dans quelques pays comme le Vietnam et Hong Kong. En revanche, en Europe et en Amérique du Nord, sa consommation est quasi-nulle. La problématique culturelle que pose la consommation d’un animal si exotique pourrait freiner l’idée d’en faire une norme à l’avenir.