Un python géant de 5m s'invite dans le jardin d'une famille australienne

Comme les araignées ou les scorpions, les serpents font partie des animaux particulièrement redoutés par les humains. Il faut dire que certaines espèces sont très dangereuses. Lors de sa rencontre avec un reptile de taille conséquente, une famille australienne a retenu son souffle, mais n'a pas hésité à filmer la scène.

Une rencontre aussi terrifiante qu'inattendue dans un jardin de banlieue en Australie

En Australie, dans la banlieue du Queensland, une famille a fait une rencontre très inattendue. Un serpent long de 5 m s’est invité dans son jardin. En toute quiétude, il s’est déplacé sur le toit de la maison avant de disparaître dans les arbres.

Les membres de cette famille ont été très surpris, mais surtout terrifiés. En effet, il s’agissait d’une espèce de python aux dents particulièrement aiguisées. Ces serpents ne sont pas venimeux, mais leur morsure se révèle particulièrement douloureuse.

De plus, ces reptiles sont constricteurs. Autrement dit, ce sont des prédateurs qui étouffent leurs victimes. Et plus ils sont gros, plus leurs proies sont conséquentes. Ainsi, il arrive que les pythons s’attaquent aux humains, mais cela reste très rare.

Ces images surréalistes ont fait le tour du web en un temps record

Quoi qu’il en soit, cette famille australienne s’est contentée de regarder passer cet animal potentiellement dangereux sans prendre de risque. Cependant, les parents ont tout de même tenu à immortaliser cette scène surréaliste.

INSOLITE Un python de 5 mètres s'est invité dans le jardin d'une famille australienne.



« L'#Australie, c'est vraiment Jumanji », a déclaré un internaute.



pic.twitter.com/yC91Qgy8hT — Cerfia (@CerfiaFR) August 29, 2023

Bien sûr, les images capturées ont été instantanément publiées sur les réseaux sociaux. Sans surprise, la vidéo a fait le tour du web en un temps record. Actuellement, elle compte plus de vingt millions de vues et des milliers de commentaires.

Quant à l’auteur de ces images captivantes, il a pris soin de donner un titre attractif à sa publication : “Il n’y a qu’en Australie que vous verrez un serpent tapis de 5 m de long dans les banlieues”.

Le python tapis : un serpent qui aime se balader près des habitations

Il s’agissait donc d’un python tapis, un serpent réputé pour ses capacités de grimpeur. Normalement inoffensif pour l’homme, ce reptile se nourrit principalement de petits rongeurs et d’oiseaux. On le retrouve notamment dans les forêts humides du nord-est du Queensland, mais aussi dans les zones semi-désertiques de l’Australie Méridionale.

Si ce python se balade régulièrement près des habitations, c’est pour chercher sa nourriture. Et le rat fait partie de ses mets préférés.

À savoir, le python tapis est un animal nocturne qui se déplace aussi bien au sol que dans les arbres. S’il est surnommé ainsi, c’est à cause des dessins géométriques que l’on remarque sur sa peau. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais n’ayez pas peur de ses dents longues et parfaitement aiguisées, vous ne faites pas partie de son alimentation. De plus, sa morsure est, certes douloureuse, mais jamais mortelle car ce serpent ne possède pas de venin.

Rassurez-vous, les probabilités de croiser un tel animal dans nos contrées sont nulles ! En revanche, ouvrez l'œil si vous prévoyez de voyager en Australie...