Marseille : elle retrouve son chat huit ans et demi après sa disparition

À Marseille, un chat porté disparu a pu retrouver sa famille après huit ans d’absence. L’animal avait été recueilli par une autre famille marseillaise, qui n’avait pas pris la peine de retrouver ses propriétaires.

Dans le quartier d’Endoume, à Marseille, un chat a fait le bonheur de sa famille. Blanc aux yeux bleus clairs, Fuschia est un British Shorthair, une très belle race qui se repère facilement.

Crédit photo : Aidez-nous à retrouver notre Fuschia, perdu ou volé à Marseille 7ème

En 2014, cette femelle a malheureusement disparu et pour tenter de la retrouver, sa famille a disposé des affiches partout dans la ville. Une page Facebook a également été créée dans l’espoir de recueillir des informations et retrouver le chat disparu.

« Je pense que les habitants d’Endoume s’en souviennent, a confié Valérie, la propriétaire du chat. J’avais mis des affiches sur tous les conteneurs de poubelles du quartier, sur tous les poteaux, dans les commerces. J’ai même créé une page Facebook ! »

Malgré tous les efforts de la famille pour retrouver son chat, ce dernier est resté porté disparu.

Elle retrouve son chat après huit ans et demi

Pendant les fêtes de fin d’année, Valérie et sa fille Eva ont reçu un appel téléphonique d’une clinique vétérinaire. Au téléphone, on leur a annoncé que leur chat Fuschia avait été retrouvé. Pendant huit ans et demi, le chat avait été adopté par une autre famille. Ainsi, pendant toute cette période, l’animal résidait dans une autre maison à Marseille.

Trouvée dans la rue, Fuschia a été recueillie par la famille et ce n’est que lorsque l’animal est tombé malade en décembre dernier que l’affaire a été dévoilée. En scannant sa puce électronique, le vétérinaire a remarqué que Fuschia appartenait à d’autres personnes, qui avaient déclaré sa disparition huit ans plus tôt.

« Les personnes qui la détenaient ne l’avaient jamais amenée chez un vétérinaire depuis huit ans et demi, ce qui est quand même assez spécial, a déclaré Valérie. Elle souffrait d’une cystite. En très bon professionnel, le vétérinaire a scanné la puce du chat et a vu qu’elle était déclarée perdue ou volée. »

Le chat retrouvé grâce à sa puce

Si le soulagement était au rendez-vous, Valérie et Eva ne peuvent s’empêcher de ressentir de la colère envers la famille qui a recueilli leur chat. En trouvant Fuschia, cette dernière ne s’est pas posé de questions et n’a pas pris la peine d’emmener l’animal chez un vétérinaire pour retrouver ses véritables propriétaires.

Pourtant, Fuschia possédait une puce électronique, grâce à laquelle elle aurait pu être retrouvée très rapidement, et non après huit ans et demi.

« Nous sommes très en colère après les personnes qui l’ont accueillie, parce qu’il existe un fichier national pour les animaux domestiques qui s’appelle l’I-cad. Les chats et chiens sont pucés, il suffisait d’aller chez un vétérinaire pour la faire scanner, ou à la SPA », a déploré Valérie.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, Fuschia est retournée vivre auprès de Valérie et Eva. Pour que l’animal puisse prendre de nouveaux repères, Valérie a fait appel à un comportementaliste animalier qui lui a conseillé d’isoler Fuschia pendant quelques jours.

Finalement, le félin a vite retrouvé ses marques et ses coins favoris dans la maison. Ces retrouvailles étaient sans doute l’un des plus beaux cadeaux de Noël que cette famille ait pu recevoir pendant les fêtes de fin d’année.