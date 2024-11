Disparu depuis 143 ans en France, l'animal le plus dangereux au monde refait surface en Gironde

L'araignée la plus dangereuse au monde a refait son apparition en France plus de 100 ans après sa supposée disparition.

Si vous êtes arachnophobes, suivez notre conseil et passez votre chemin, car ce qui suit risque de vous hanter pour longtemps.

Disparue du territoire français depuis plus d'un siècle, l'araignée la plus dangereuse au monde vient pourtant de refaire surface dans le pays.

Cela faisait en effet 143 ans que la Latrodectus tredecimguttatus - plus connue sous le nom de veuve noire - n'avait pas été aperçue en France. Et, avouons-le, beaucoup espéraient ne plus jamais la revoir étant donné sa terrible réputation d'araignée tueuse. Mais il faut croire qu'on ne se débarrasse pas si facilement d'un tel prédateur puisqu'elle semble bel et bien de retour. C'est en tout cas ce qu'affirme le site aquitaineonline, qui rapporte qu'un spécimen a été retrouvé en Gironde, l'an dernier.

L'animal a été découvert par hasard, le 23 octobre 2023, par un entomologiste amateur du nom de Christian Géry. Alors qu'il se trouvait en expédition pour observer des coléoptères, ce dernier est ainsi tombé, non sans surprise, sur une veuve noire, dans des dunes situées près de Cap-Ferret.

Cette découverte dans un endroit isolé démontre les capacités d'adaptation et de survie de l'araignée qui est restée inaperçue dans ce nouvel habitat naturel pendant de très nombreuses années. Sa présence attestée a de quoi faire frémir, quand on sait que sa morsure peut être mortelle.

Il faut savoir en effet que la veuve noire possède un venin 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnettes. Une fois injecté dans ses proies, celui-ci bloque les transmissions neuronales puis provoque des maux de tête, des spasmes musculaires, des nausées ou encore des hallucinations. Ce qui fait de la veuve noire l'araignée la plus dangereuse du monde. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il s'agit même de l'animal le plus dangereux de la planète.

Voilà qui devrait effrayer les plus craintifs d'entre nous. Mais que ces derniers se rassurent, les risques pour l'homme restent faibles, car cette araignée n'est pas agressive envers les humains et n'attaque que lorsqu'elle se sent menacée.

Le dernier décès constaté suite à une morsure remonte ainsi à 1983, aux États-Unis.

Pas de panique donc !