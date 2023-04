Vous ne devinerez jamais ce que provoque la morsure des araignées bananes, dont 3 spécimens ont été vus dans un supermarché

Des araignées tropicales ont été retrouvées au rayon fruits et légumes d’un supermarché. L’une d’elles s’est échappée du magasin.

Il ne valait mieux pas être arachnophobe ce jeudi 13 avril à l’Intermaché de Sillery, dans la Marne.

Le magasin a en effet été le théâtre d’une drôle de découverte lorsque trois araignées tropicales ont été aperçues près d’une cargaison de bananes en provenance de Guadeloupe, sous le regard médusé des clients présents dans le rayon.

Fort heureusement, aucun d'entre eux n'a subi de morsure.

Des araignées-bananes retrouvées au rayon fruits et légumes d’un supermarché

Appelés sur place, des pompiers ont réussi à en capturer deux, qui ont été remises à l'OFB (Office français de la biodiversité) mais la troisième s’est fait la malle et reste introuvable, selon Actu.fr.

L’une d’elles mesure « entre 5 et 6 cm » et a dû en effrayer plus d’un.

Ces spécimens sont ce que l’on appelle des araignées-bananes car on les trouve le plus souvent dans les plantations bananières.

Leur présence au milieu des bananes s’explique par leur appétit puisque ces zones regorgent de nourriture. Elle y dévore notamment « de gros insectes, comme les sauterelles, les mantes religieuses, ou de petits vertébrés comme les lézards ou même des souris », selon le site Geo.fr.

Ces araignées « ne sont a priori pas dangereuses pour l’homme », a tenu à préciser Benoît Roth, responsable de la communication du SDIS de la Marne

Il faut néanmoins ne pas trop croiser leur route car leur « venin neurotoxique est très puissant et peut entraîner la mort », croit savoir Geo.fr. Pire encore, il pourrait provoquer… « une longue et douloureuse érection » selon le site spécialisé.