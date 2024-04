Ne pas tenir votre chien en laisse en forêt va bientôt vous coûter 750 euros d'amende

Cette règle, pourtant inscrite dans un arrêté datant du 16 mars 1955, va se durcir d’ici quelques jours pour des raisons bien précises et ce, jusqu'à fin juin. On vous explique.

Terminé les balades en forêt en laissant divaguer son chien où bon lui semble lorsqu'il n'est pas tenu en laisse. À compter du 15 avril prochain, il sera interdit de promener son chien non tenu en laisse en dehors des « routes, chemins ou sentiers forestiers, notamment les GR ».

L’Office national des forêts (ONF) avertit les propriétaires de canidés : « Tout au long de l’année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne pas s’éloigner à plus de 100 mètres. Mais au printemps, la réglementation se durcit ».

Une amende salée si votre chien perturbe l’écosystème

Crédit photo : Snowboy/ iStock

« Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin », stipule l’article 1 de l’arrêté du 16 mars 1955 relatif à l’interdiction de la divagation des chiens.

La raison est toute simple et a pour but de protéger l’écosystème dans une période charnière pour certaines espèces. « Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs », précise l’arrêté.

Au printemps, de nombreux animaux se reproduisent et donnent naissance à leurs petits. Les chiens qui divaguent en dehors des chemins forestiers sont ainsi susceptibles de perturber cet équilibre.

En cas de non-respect de cette règle, les propriétaires de chiens encourent une amende s’élevant à 750 euros.