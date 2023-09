Elle adopte un bourdon agonisant, le soigne et fait le buzz sur TikTok

Non, l'humanité n'est pas encore perdue : il existe encore quelques belles âmes prêtes à accorder de leur temps à des êtres pourtant minuscules que certains trouveraient insignifiants. Comme un bourdon, par exemple.

Au secours du bourdon

C'est la belle histoire de ce dimanche ensoleillé (enfin, ça dépend où vous êtes, après tout) : une femme s'est épris d'amour pour un… bourdon. Comme vous vous en doutez, Katha est du genre empathique : quand elle a vu ce petit insecte à deux pattes d'y passer, avec même une aile arrachée et errant au sol, sa curiosité l'a piquée. Comme un signe du destin, le dit-bourdon s'est même approché d'elle, montant que sa chaussure, comme un véritable appel à l'aide.

Ni une, ni deux : Katha a filmé la scène et surtout, elle a décidé de le prendre en charge. Une adoption pas comme les autres étant donné la taille minuscule de son nouvel ami (baptisé Sweet Pea pour l'occasion) pour lequel elle a construit un véritable petit refuge, fait sur-mesure.

Un rétablissement sur plusieurs semaines

Tout d'abord, et vu l'état du bourdon, Katha s'est dit que ce dernier devait être faible et donc sous-alimenté. Et à raison ! Elle lui a donc donné quelques fleurs à butiner, ainsi qu'un peu d'eau sucrée.

Sweet Pea avait également une mini-grotte pour se reposer, avec régulièrement des fleurs fraîches pour se sustenter jusqu'à ce qu'il guérisse, au bout de quatre semaines. Un petit acte de bravoure diffusé sur TikTok et qui a fait de Katha la star du moment (à moins que ça ne soit le bourdon) avec, tenez-vous bien, 42 millions de vues au compteur.

Un énorme buzz sur les réseaux sociaux qui a suscité l'émotion de bien des internautes, félicitant Katha pour sa gentillesse à toute épreuve. "Si seulement plus de gens se souciaient des autres comme vous le faites, ce monde serait bien meilleur", peut-on voir écrit en commentaires. Peut-être qu'un jour, Sweet Pea le lui rendra, sait-on jamais.