Belgique : un jeune homme a eu la frayeur de sa vie en découvrant cet insecte chez lui

En Belgique, un Bruxellois a eu la désagréable surprise de découvrir un insecte volant non identifié chez lui.

Si vous souffrez d’entomophobie, cet article risque de vous donner des sueurs froides ! Récemment, Waled, un jeune Bruxellois de 20 ans, a vécu un véritable cauchemar éveillé lorsqu’un insecte volant non identifié s’est introduit chez lui, rapportent nos confrères de RTL.

Crédit Photo : Waled / RTL info

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le petit intrus n’a pas hésité à effrayer les propriétaires des lieux. En effet, la créature a sauté sur l’oreille de la mère de Waled : «Il a essayé de s’y introduire», explique le Belge au site d’information.

Face à cette situation, le jeune homme a attrapé la bête avant de la jeter dehors. À ce moment, il ignorait toujours à quelle espèce appartenait la bestiole. Toujours selon ses dires, plusieurs de ses voisins ont aperçu ce type d’insecte dans le quartier.

Un insecte inoffensif

C’est dans ce contexte que Waled a contacté la rédaction RTL info via le bouton orange «Alertez-nous» pour en savoir plus sur ce drôle d’insecte. Résultat : ce spécimen n’est pas un alien, mais un staphylin : «Ce sont des insectes inoffensifs pour l’homme et très communs dans les jardins en Belgique», détaille Frédéric Francis, responsable de l’unité d’entomologie à la Faculté Agro-Bio Tech à Gembloux.

Crédit Photo : Peter O'Connor aka anemoneprojectors / flickr.com

Vous l’ignorez peut-être, mais ce coléoptère appartient à la famille des Staphylinidés : «Ce sont des prédateurs d’invertébrés ou nécrophages. Certains sont détritivores et consomment la matière organique en décomposition», précise le spécialiste.

Rassurez-vous, il n’est pas rare de croiser des staphylins dans les maisons à l’approche de l’hiver : «Ce sont donc des insectes auxiliaires, bien utiles car ils limitent les populations d'insectes ravageurs de cultures et plantes ornementales», conclut l’expert.