Un an après avoir perdu sa chienne en Grèce, il la retrouve... dans un autre pays

Remy Dargere, un habitant de la région lyonnaise, avait perdu l’espoir de retrouver sa chienne Raïka. Un an jour pour jour après sa disparition en Grèce, elle a été retrouvée en Serbie !

C’est un sacré périple qu’a dû traverser Raïka, disparue depuis le 7 avril 2023 ! La chienne, un Border Collie, accompagnait son maître Rémy Dargere dans un grand voyage à vélo à travers l’Europe. Le duo était parti en janvier 2023 depuis la région du Rhône où il réside.

Après trois mois de voyage, ils arrivent en Grèce le 7 avril, où Raïka se retrouve attaquée par des chiens errants et disparaît : “Un premier chien nous attaque puis un deuxième. Ils courent après Raïka. J’ai paniqué, elle a eu peur”, raconte-t-il à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Très vite, Remy remue ciel et terre, sollicitant l’aide des habitants afin de la retrouver. Il interrompt évidemment son voyage et reste en Grèce pendant un mois avant de se résoudre. Ses recherches restent vaines et il décide de rentrer en France, dans une profonde tristesse.

Crédit photo : iStock

“Elle m’a tout de suite reconnu, elle m’a sauté au cou”

Faisant le deuil de Raïka, il était loin d’imaginer qu’il la retrouverait un jour. Pourtant, le 7 avril 2024, soit un an jour pour jour après la disparition du canidé, Rémy reçoit un coup de téléphone d’un refuge animalier situé… en Serbie.

Il apprend que sa chienne a été retrouvée et identifiée grâce à sa puce et aux publications évoquant sa perte. Rémy prend alors sa voiture pour se rendre directement en Serbie et retrouver Raïka : “J’ai sifflé comme à mon habitude, elle m’a tout de suite reconnu, elle m’a sauté au cou”.

De la Grèce à la Serbie, elle aurait parcouru 1000 kilomètres après avoir été séparée de son maître. En revanche, impossible de savoir si elle les a parcourus seule, sur ses quatre pattes, où si elle a été transportée sur une partie de l’itinéraire. Peu importe, Raïka a finalement retrouvé son foyer où elle a pu rencontrer Kaya, un Border Collie adopté par Rémy en son absence.