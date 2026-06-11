Une mère de 36 ans est tuée par une éléphante sous les yeux de ses enfants en les accompagnant à l'arrêt de bus scolaire

En Inde, une mère de famille a été tuée par un éléphant sous les yeux de ses deux enfants alors qu’elle les accompagnait à leur arrêt de bus scolaire.

Une matinée ordinaire a viré au drame en Inde : Mari, une femme de 36 ans, a été tuée par un éléphant alors qu’elle emmenait ses enfants prendre leur bus pour l’école.

Une femme tuée par une éléphante en Inde

Les faits se sont produits lundi 8 juin dans le village de Chinnakanal dans l’État du Kerala, rapportent le magazine People. L’incident s’est produit vers 8 heures du matin près du virage dit du transformateur de Sinkukandam, dans la zone des collines de Thiruvalluvar à Suryanelli, alors que Mari accompagnait son fils à l’école.

La mère de famille accompagnait son fils et sa fille à l’arrêt du bus scolaire lorsqu’elle est tombée nez à nez avec une éléphante et son petit. Mari, âgée de 36 ans, conduisait son fils de 11 ans et sa fille de 15 ans à leur arrêt de bus quand le petit groupe a croisé de façon inattendue une femelle accompagnée de ses petits.

Selon le Département des forêts du Kerala (KFD), la trentenaire n’a pas vu immédiatement les animaux sauvages en raison de la pluie et du brouillard qui réduisaient la visibilité.

Crédit Photo : iStock

Elle a alors été attaquée et piétinée par le pachyderme. Alerté par les cris, un passant s’est précipité sur place et a transporté Mari vers un hôpital local, où elle a succombé à ses blessures peu après son arrivée. C’est un conducteur d’auto-rickshaw qui a conduit la famille jusqu’à l’établissement, où le décès de Mari a été constaté et où le garçon a été admis pour y être soigné.

Son fils de 11 ans, grièvement blessé lors de la charge, a été transféré à l’hôpital universitaire gouvernemental de Kottayam pour y recevoir des soins spécialisés. Sa fille, quant à elle, s’en est sortie indemne. Au moment de la charge, la jeune fille marchait quelques mètres en arrière, ce qui lui a permis d’échapper à l’animal.

Crédit Photo : iStock

La veille de la tragédie, le KFD avait diffusé sur WhatsApp plusieurs alertes concernant la présence d’éléphants dans la région de Suryanelli. Veuve depuis le décès de son mari il y a deux ans, Mari était une travailleuse journalière qui vivait avec sa mère et ses deux enfants.

La suite après cette vidéo

Des troupeaux d’éléphants près des habitations

À la suite de l’incident, la famille de la victime et des habitants ont réclamé une aide gouvernementale pour les enfants de la défunte, ainsi qu’un renforcement des mesures de sécurité face à la présence récurrente d’éléphants sauvages dans le secteur. Les habitants ont notamment exigé le déplacement des éléphants sauvages de Chinnakanal et réclamé que l’État prenne en charge les enfants devenus orphelins.

Selon The New Indian Express, les proches de Mari refusent que son corps soit transféré en vue d’une autopsie tant que leurs demandes n’auront pas été prises en compte. Le corps a finalement été rendu à la famille après que les autorités forestières ont annoncé le versement d’une indemnisation de 500 000 roupies, soit environ 5 000 euros.

Crédit Photo : iStock

De son côté, le ministre des Forêts, Shibu Baby John, a affirmé dans The Hindu que la famille va bénéficier d’un « accompagnement approprié». Le ministre a précisé avoir demandé à ses services de soumettre un plan dédié au bien-être des enfants. Un agent forestier de Chinnakanal, par ailleurs proche de la famille, a été chargé de veiller sur leur prise en charge et leur scolarité.

Selon Arun Kumar, responsable forestier de la région de Devikulam, 17 éléphants répartis en plusieurs troupeaux sont actuellement présents dans la zone.

Au lendemain de l’attaque, une équipe d’intervention rapide a été déployée pour éloigner les animaux des habitations. Cette équipe doit désormais rester stationnée sur place du soir jusqu’à 10 heures le lendemain matin. Ces drames ne sont malheureusement pas isolés dans le sud du pays : le mois dernier, une touriste a perdu la vie écrasée entre deux éléphants en pleine bagarre dans l’État voisin du Karnataka. Le conflit entre l’homme et l’animal a d’ailleurs été l’un des grands thèmes des élections de cette année au Kerala, et le ministre des Forêts a récemment dévoilé un plan d’action de cent jours destiné à réduire ces affrontements.