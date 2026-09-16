Il s'apprêtait à abattre un rhinocéros blanc, un braconnier meurt piétiné par un troupeau d'éléphants

Deux hommes se sont introduits illégalement dans une réserve sud-africaine protégée afin d’abattre un rhinocéros blanc. Sauf qu’un troupeau d’éléphants les observait et a pu agir avant le coup de feu.

Des braconniers s'introduisent illégalement dans une réserve sud-africaine

Deux hommes munis d’une hache et d’une arme à feu ont été aperçus dans la réserve Kruger National Park, en Afrique du Sud. Selon The Daily Mail, ils observaient des rhinocéros blancs avec pour but de les abattre afin d’emporter leurs cornes en kératine. Leur mission aurait dû leur rapporter 10 000 dollars.

Cependant, ces deux hommes, des braconniers, n’ont pas vu que, non loin de là, se trouvait un troupeau d’éléphants. Les pachydermes s’étaient mis à l’abri du soleil sous la lisière des arbres.

Les éléphants piétinent le braconnier qui menaçait le rhinocéros blanc

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Alors que l’un des deux braconniers avait un rhinocéros dans sa ligne de mire, les éléphants se sont rués dans leur direction. Sans surprise, les éléphants sont parvenus à en rattraper un avant de le piétiner.

« Les deux hommes ont couru dans des directions opposées, mais celui qui visait a mis plus de temps à se relever, et les éléphants s'en sont pris à lui en premier », a précisé le Kruger National Park.

Puis, de donner plus de détails :

« Il fut rapidement submergé et piétiné par les éléphants ; tout ce que nous avons retrouvé, en somme, n'était qu'une immense tache de sang autour de ses vêtements ».

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Les internautes se réjouissent du sort réservé au braconnier piétiné

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Les éléphants ont-ils remarqué les braconniers observer les rhinocéros, les poussant à agir ? C’est tout à fait probable, confirme encore la réserve. D’ailleurs, cette dernière n’a pas caché sa joie quant à la tournure de l’événement, qui s’est terminé sur une note positive pour les animaux :

« Pour nous, c'est un sacré coup de pouce quand les animaux gagnent et que les braconniers perdent. Le parc Kruger est immense et nous ne pouvons pas être partout ; alors, c'est appréciable quand les éléphants nous donnent un coup de main ! »

Le deuxième braconnier, inquiet de ne pas voir son comparse revenir, a signalé sa disparition avant que ce qu’il reste de son corps ne soit retrouvé. Le survivant a ensuite été arrêté par la police sud-africaine et sera jugé lors d’un procès.

Sur les réseaux sociaux, cette histoire a grandement réjoui les internautes. « Les éléphants ont rendu justice aux rhinocéros pris pour cibles ! Un grand bravo à la famille d'éléphants pour avoir aidé les gardes forestiers à accomplir leur mission sur le terrain », écrit un internaute sur Facebook.